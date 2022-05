WOCHENVORSCHAU: Termine bis 16. Mai 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 16. Mai

------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 03. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 03:00 CHE: Logitech, Jahreszahlen 07:00 DEU: Covestro, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Post, Q1-Zahlen 07:00 AUT: ams-Osram AG, Q1-Zahlen 07:00 FRA: BNP Paribas, Q1-Zahlen 07:00 NLD: DSM, Q1-Zahlen 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Uniper, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Scout24, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Cliq Digital, Q1-Zahlen (Call 12:00 h) 08:00 GBR: BP, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Fuchs Petrolub, Hauptversammlung (online) 10:00 AUT: Wienerberger, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: HanseMerkur Versicherungsgruppe, Bilanz-Pk (hybrid) 11:00 DEU: Symrise, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Bafin, Jahres-Pk, Frankfurt 12:00 USA: DuPont de Nemours, Q1-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q1-Zahlen 13:15 USA: Standard & Poor's, Q1-Zahlen 14:30 FRA: Sanofi, Hauptversammlung 17:45 DEU: Believe Music, Q1-Zahlen 22:05 USA: Airbnb, Q1-Zahlen 22:05 USA: Starbucks, Q2-Zahlen 22:15 USA: AMD, Q1-Zahlen 22:30 USA: Lyft, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Engel & Völkers Digital AG, voraussichtlich erster Handelstag DEU: Berentzen, Q1-Zahlen NLD: Universal Music Group, Q1-Zahlen (Call 18.15 h) NOR: Telenor, Q1-Zahlen USA: Eaton, Q1-Zahlen USA: Biogen, Inc., Q1-Zahlen USA: American International Group, Q1-Zahlen USA: Cummins, Q1-Zahlen USA: Pkw-Absatz 04/22 TERMINE KONJUNKTUR 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 04/22 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 03/22 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 03/22 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 03/22 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 03/22 16:00 USA: Auftragseingang langelebige Güter 03/22 (endgültig) 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Erste Tarifverhandlung für die Beschäftigten im Groß- und Außenhandel und im genossenschaftlichen Großhandel Sachsen-Anhalt, Magdeburg DEU: Fortsetzung und letzter Tag Deutscher Handelsimmobilien-Kongress, Berlin 10:00 DEU: Pressegespräch hkp///group zu "Chaos mit Ansage - Eine vorläufige Bilanz des neuen Vergütungsausweises durch DAX40-Unternehmen" 16:00 BEL: Online-Treffen der Eurogruppe, Brüssel HINWEIS JPN/SGP/CHN: Feiertag, Börsen geschlossen ------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 04. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 06:50 DEU: Basler, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Fresenius, Q1-Zahlen 07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Klöckner & Co, Q1-Zahlen (detailliert) (10.00 h Call) 07:00 DEU: Teamviewer AG, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Norma, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q2-Zahlen (8.00 h Analysten-Call, 10.00 h Presse-Call) 07:00 BEL: Solvay, Q1-Zahlen 07:00 NOR: Equinor, Q1-Zahlen 07:30 AUT: Raiffeisen International, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Hugo Boss, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Hannover Rück, Q1-Zahlen (8.00 h Call) (11.00 h Hauptversammlung online) 07:30 DEU: Volkswagen, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 NOR: Storebrand, Q1-Zahlen 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q1-Zahlen 07:30 FRA: EdF, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Traton SE, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Aston Martin, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Q1-Umsatz 08:00 IRL: Flutter, Q1 Trading Update 10:00 DEU: Allianz, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Rational, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Robert Bosch, Bilanz-Pk 13:00 USA: Marriott International, Q1-Zahlen 13:00 USA: Moderna, Q1-Zahlen 15:00 LUX: ArcelorMittal, Hauptversammlung 15:00 SWE: Hennes & Mauritz, Hauptversammlung 17:45 FRA: Airbus Group, Q1-Zahlen 17:50 ITA: Enel, Q1-Zahlen 22:00 DEU: Morphosys, Q1-Zahlen 22:00 USA: Ebay, Q1-Zahlen 22:00 USA: Booking Holdings, Q1-Zahlen 22:05 USA: Uber Technologies, Q1-Zahlen 22:15 USA: Allstate, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: VDA, KBA, VdiK, Kfz-Zulassungszahlen 04/22 CHE: Geberit, Q1-Zahlen DNK: A.P. Moller-Maersk, Q1-Zahlen DNK: Vestas, Q1-Zahlen ITA: Tim, Q1-Zahlen ITA: Ferrari, Q1-Zahlen NLD: Wolters Kluwer, Q1-Umsatz NOR: Aker ASA, Q1-Umsatz NOR: Schibsted, Q1-Zahlen PRT: EDP Renovaveis, Q1-Zahlen SWE: Securitas AB, Q1-Zahlen USA: BorgWarner, Q1-Zahlen USA: Allegheny Technologies, Q1-Zahlen USA: Etsy, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Handelsbilanz 03/22 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 03/22 09:00 ESP: Arbeitslosenzahl 04/22 09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 04/22 09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 04/22 09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 04/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 04/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 04/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 03/22 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 04/22 14:30 USA: Handelsbilanz 03/22 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 04/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 04/22 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC, Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell) SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: Online-Konferenz zur Zukunft von Zahlungssystemen in Europa ("European Payments Conference") u.a. mit Bundesbank-Vorstandsmitglied Burkhard Balz 09:00 DEU: 21. Internationalen Kartellkonferenz (hybride Veranstaltung) u.a. mit Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes, Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, und Sven Giegold, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 11:00 DEU: Pressegespräch Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) Baden-Württemberg (online) 11:00 DEU: Dussmann Group, Jahres-Pk (online) LUX: Fortsetzung der mündlichen Verhandlung um Milliarden-Bußgeld für Google., Luxemburg 11:00 LUX: Urteil des Gerichts der EU zu Rettungsbeihilfe für rumänische Fluglinie TAROM, Luxemburg HINWEIS JPN/CHN: Feiertag, Börsen geschlossen ------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 05. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 NLD: Shop Apotheke, Q1-Zahlen 06:30 FRA: Societe Generale, Q1-Zahlen 06:30 FRA: Credit Agricole, Q1-Zahlen 06:55 DEU: Stratec, Q1-Zahlen 07:00 AUT: S&T, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Adecco, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Swiss Re, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Lufthansa, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Lanxess, Q1-Zahlen (detailliert) (10.00 h Call) 07:00 DEU: Vonovia, Q1-Zahlen (7.30 h Call) 07:00 DEU: Zalando, Q1-Zahlen 07:00 LUX: ArcelorMittal, Q1-Zahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q1-Zahlen 07:00 ITA: UniCredit, Q1-Zahlen 07:25 DEU: Compugroup Medical, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Talanx, Q1-Zahlen (11.00 h Hauptversammlung onine) 07:25 DEU: Indus Holding, Q1-Zahlen 07:30 DEU: New Work, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Q1-Zahlen 07:30 DEU: SGL Carbon, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Aixtron, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Manz, Q1-zahlen 07:30 DEU: Hensoldt AG, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Henkel, Q1-Zahlen 07:30 DEU: BMW, Q1-Zahlen (10.00 h Call) 07:30 DEU: Deutz, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Elringklinger, Q1-Zahlen (detailliert) 07:50 DEU: PVA TePla, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Next, Q1-Umsatz 08:00 GBR: BAE Systems, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Shell, Q1-Zahlen 08:00 NLD: Stellantis, Q1-Umsatz 08:15 FRA: Air France-KLM, Q1-Zahlen 09:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: MTU Aero Engines, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Freenet, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: ProSiebenSat.1, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Siltronic, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Vitesco Technologies, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: KSB, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: EnBW, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: BayWa, Q1-Zahlen 13:00 USA: Conoco Phillips, Q1-Zahlen 13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q1-Zahlen 14:00 USA: Kellogg, Q1-Zahlen 17:45 ESP: Siemens Gamesa, Halbjahreszahlen (detailliert) 17:45 FRA: Axa, Q1-Umsatz 17:50 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q1-Zahlen 22:00 USA: Dropbox, Q1-zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Audi, Q1-Zahlen FIN: Outokumpu, Q1-Zahlen FRA: Legrand, Q1-Zahlen ITA: Leonardo, Q1-Zahlen PRT: EDP, Q1-Zahlen USA: Air Products and Chemicals, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 04/22 08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben Q1/22 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 03/22 08:30 CHE: Verbraucherpreise 04/22 08:45 FRA: Industrieproduktion 03/22 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 04/22 (2. Veröffentlichung) 13:00 GBR: BoE Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: Online-Konferenz European Payments Conference zur Zukunft von Zahlungssystemen in Europa unter anderem mit Bundesbank-Vorstandsmitglied Burkhard Balz, Frankfurt 09:00 DEU: BGH prüft im Abgasskandal: Haftet Volkswagen für einen behördlich beanstandeten Audi-Motor in einem VW-Diesel?, Karlsruhe 09:00 DEU: Verkündungstermin am Landgericht München I zur Klage des Wirecard-Insolvenzverwalters auf Nichtigkeit der Jahresabschlüsse 2017 und 2018, München 13:00 DEU: Familienunternehmer-Tage 2022 u. a. mit den Bundesministern Christian Lindner (FDP) und Robert Habeck (Grüne) HINWEIS JPN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen ------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 06. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Evonik, Q1-Zahlen 07:00 NLD: ING Groep, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Rheinmetall, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Gea Group, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Adidas, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Krones, Q1-zahlen 07:30 DEU: Edag Engineering, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Scor, Q1-Zahlen 07:40 DEU: Jungheinrich, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Bertelsmann, Q1-Zahlen 08:00 LUX: RTL, Q1-Zahlen 08:00 GBR: InterContinental Hotels, Q1-Umsatz 08:00 GBR: International Airlines Group (IAG), Q1-Zahlen 09:00 DEU: Drägerwerk, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: DMG Mori, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Deutsche Post, Hauptversammlung (online) 12:00 AUT: S&T, Hauptversammlung (online) 12:30 USA: Cigna, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: Amadeus IT, Q1-Zahlen ITA: Intesa Sanpaolo, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verpraucherpreise Tokio 04/22 07:45 CHE: Arbeitslosenquote 04/22 08:00 DEU: Industrieproduktion 03/22 08:00 FIN: Handelsbilanz 03/22 (vorab) 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 04/22 09:00 HUN: Industrieproduktion 03/22 09:00 ESP: Industrieproduktion 03/22 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 03/22 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 04/22 21:00 USA: Konsumentenkredite 03/22 EUR: Fitch Ratingergebnis Tschechien, Kroatien, Portugal EUR: Moody's Ratingergebnis Irland, Norgwegen SONSTIGE TERMINE DEU: Jahres-Konferenz Finanzministerkonferenz (FMK), Nürnberg ------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 09. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hypoport, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Infineon, Q2-Zahlen (9.30 h Analysten-Call, 11.00 h Presse-Call) 12:00 DEU: Biontech, Q1-Zahlen 14:00 DEU: Hochtief, Q1-Zahlen 22:05 USA: Zynga, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NLD: PostNL, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 04/22 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 04/22 (2. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Handelsbilanz 03/22 09:00 HUN: Handelsbilanz 03/22 (vorab) 10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 05/22 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 03/22 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 16:00 DEU: Rede des belgischen Premierministers Alexander De Croo zum Thema "Ein Kampf für die Freiheit". Anlässlich des Europatages wird der belgische Premierminister Alexander De Croo wichtige Themen adressieren und mit den Gästen diskutieren. HINWEIS HKG: Feiertag, Börse geschlossen ------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 10. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Aurubis, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Siltronic, Q1-Zahlen 07:00 DEU: SAF-Holland, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Dic Asset, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q1-Zahlen 07:00 LUX: Corestate Capital, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Munich Re, Q1-Zahlen (9.00 Presse-Call) 07:30 DEU: Bayer, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Dürr, Q1-Zahlen (14.30 h Call) 08:00 DEU: Schaeffler, Q1-Zahlen 09:00 ESP: Endesa, Q1-Zahlen 09:00 JPN: Nintendo, Jahreszahlen 10:00 DEU: Lufthansa, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Jungheinrich, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Delticom, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: SHW, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Osram, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Rheinmetall, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Intershop Communications AG, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: PWO, Hauptversammlung (online) 17:50 ITA: Pirelli, Q1-Zahlen 22:30 CHE: Alcon, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Diebold Nixdorf, Q1-Zahlen DEU: Porsche Automobil Holding, Q1-Zahlen FRA: Renault, Capital Markets Day USA: Hyatt, Q1-Zahlen USA: Intel, "Intel Vision" USA: Warner Music Group, Q2-Zahlen USA: Electronic Arts, Inc, Q4-Zahlen USA: Coinbase Global, Q1-Zahlen TERINE KONJUNKTUR ROU: Notenbank, Zinsentscheid 06:30 NLD: Verbraucherpreise 04/22 07:00 FIN: Industrieproduktion 03/22 09:00 CZE: Verbraucherpreise 04/22 09:00 AUT: Industrierproduktion 03/22 10:00 ITA: Industrieproduktion 03/22 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 05/22 11:00 GRC: Verbraucherpreise 04/22 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Beginn der zweitägigen G7-Digitalministerkonferenz mit Bundesminister Volker Wissing (FDP), Düsseldorf GBR: Queen's Speech: Eröffnung des britischen Parlaments, London ------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 11. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Aareal Bank, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Q1-Zahlen 07:00 DEU: K+S, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Siemens Energy, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 h Call) 07:00 DEU: Brenntag, Q1-Zahlen 07:00 DEU: SMA Solar, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Evotec, Q1-Zahlen 07:00 DEU: LEG Immobilien, Q1-Zahlen 07:00 DEU: HeidelbergCement, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Eon, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Leoni, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Rational, Q1-Zahlen (15.00 h Call) 07:00 DEU: Bilfinger, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (online) 10.00 Uhr 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Jenoptik, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q1-Zahlen (8.30 h Call) 07:30 DEU: Auto1 Group, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Alstom, Jahreszahlen 07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q1-Zahlen 07:55 DEU: Stemmer Imaging, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Tui, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Westwing, Q1-Zahlen 08:00 DEU: PNE, Q1-Zahlen 08:00 DEU: OHB, Q1-Zahlen 08:00 JPN: Suzuki Motor, Jahreszahlen 08:10 DEU: Leifheit, Q1-Zahlen (detailliert) 08:30 DEU: Continental, Q1-Zahlen (detailliert) 10:00 DEU: Kion, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Elmos, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Commerzbank, Hauptversammlung (online) 10:30 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Puma, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Würth-Gruppe, Bilanz-Pk, München 13:00 SWE: Volvo AB, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: Mensch und Maschine, Hauptversammlung (online) 18:30 DEU: Metro AG, Halbjahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: KfW, Q1-Zahlen DEU: Evonik, Capital Markets Day CHE: Swiss Life, Q1-Umsatz USA: Google I/O, Entwicklerkonferenz, Mountain View USA: Walt Disney, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Erzeugerpreise 04/22 03:30 CHN: Verbraucherpreise 04/22 07:00 JPN: Frühindikatoren 03/22 (vorab) 08:00 DEU: Verbraucherpreise 04/22 (endgültig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 04/22 (endgültig) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Verbraucherpreise 04/22 14:30 USA: Realeinkommen 04/22 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: KfW-Pressegespräch zu aktuellen Fragen und Zahlen der Entwicklungsfinanzierung, Frankfurt 11:30 DEU: Verhandlung im Streit zwischen dem Waffenhersteller C.G.Haenel und dem Bund. Die Thüringer Firma will durchsetzen, dass sie wieder an einem Vergabeverfahren über 120 000 Sturmgewehre für die Bundeswehr teilnehmen darf. Das Bundeskartellamt hat das abgelehnt, nun kommt das Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG) als letzte Instanz zum Zug. ------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 12. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Merck KGaA, Q1-Zahlen (9.30 h Presse-Call, 14.00 Analysten-Call) 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 04/22 07:00 DEU: Allianz, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Commerzbank, Q1-Zahlen 07:00 DEU: RWE, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Knorr Bremse, Q1-Zahlen 07:00 DEU: KWS Saat, 9Monatszahlen 07:00 DEU: Nordex, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Ströer, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Siemens, Q2-Zahlen (8.00 Presse-Call, 9.30 h Analysten-Call) 07:00 DEU: Varta, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Grenke, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Encavis, Q1-Zahlen 07:00 BEL: KBC Group, Q1-Zahlen 07:15 DEU: Synlab, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Salzgitter, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: MLP, Q1-Zahlen (Call 10.00 h) 07:30 DEU: GFT, Q1-Zahlen 07:30 DEU: United Internet, Q1-Zahlen 07:30 DEU: 1&1, Q1-Zahlen 07:30 ESP: Telefonica, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Bouygues, Q1-Zahlen 07:30 NLD: Aegon, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Bechtle, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Sixt SE, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q1-Zahlen 07:30 DEU: HHLA, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Instone Real Estate, Q1-Zahlen 07:30 FIN: Multitude, Q1-Zahlen 07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Jost Werke, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Verbio, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Cancom, Q1-Zahlen 08:00 AUT: Verbund, Q1-Zahlen 08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q1-Zahlen 08:00 FIN: Fortum, Q1-Zahlen 08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen 08:10 DEU: Deutsche Beteilungs AG, Q2-Zahlen 08:45 DEU: Metro AG, Analysenkonferenz zu den Halbjahreszahlen 09:00 CHE: STMicroelectronics, Capital Markets Day 10:00 DEU: Adidas, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Volkswagen, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: CTS Eventim, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: HelloFresh, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: FMC, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Nemetschek, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Heidelbergcement, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: K+S, Hauptversammlung (online) 10:00 FRA: EdF, Hauptversammlung 12:00 DEU: Eon, Hauptversammlung (online) 12:00 GBR: Lloyds Banking Group, Hauptversammlung 14:00 GBR: BP, Hauptversammlung 17:45 DEU: Patrizia Immobilien, Q1-Zahlen 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q1-Zahlen 18:00 DEU: Freenet, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: BayernLB, Q1-Zahlen DEU: SMA Solar, Capital Markets Day DEU: Home24, Q1-Zahlen DEU: Hapag-Lloyd, Q1-Zahlen AUT: Wienerberger, Q1-Zahlen CHE: Zurich Insurance Group, Q1-Umsatz ESP: ACS, Q1-Zahlen FRA: Veolia Environnement, Q1-Zahlen GBR: 3i Group, Jahreszahlen GBR: Zeal Network, Q1-Zahlen ITA: Buzzi Unicem, Q1-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 03/22 08:00 GBR: BIP Q1/22 08:00 GBR: Industrieproduktion 03/22 08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 03/22 08:00 SWE: Verbraucherpreise 04/22 12:00 IRL: Verbraucherpreise 04/22 14:30 USA: Erzeugerpreise 04/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Voraussichtlich Urteil im Prozess um Windkraftbetrugsvorwürfe in Millionenhöhe, Osnabrück USA/DEU: Zweiter internationaler Video-Gipfel zur Corona-Pandemie, Washington/Berlin DEU: Gipfeltreffen der Außenminister der G7-Gruppe der führende demokratischen Wirtschaftsmächte, Weissenhäuser Strand USA: US-Asean-Sondergipfel in Washington, Washington ------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 13. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Ceconomy, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Vitesco Technologies, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q2-Zahlen 07:30 DEU: MVV Energie, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Aumann, Q1-Zahlen 08:00 DEU: PWO, Q1-Zahlen 08:15 DEU: Nagarro, Q1-Zahlen 09:00 DEU: EnBW, Q1-Zahlen 09:15 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Fresenius, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Hensoldt AG, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Grenke, Capital Markets Day 11:00 DEU: Dürr AG, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: TAG Immobilien, Hauptversammlung (online) 12:00 DEU: Porsche Automobil Holding SE, Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 05/22 07:00 FIN: Verbraucherpreise 04/22 08:00 NOR: BIP Q1/22 08:45 FRA: Verbraucherpreise 04/22 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 04/22 (endgültig) 10:00 POL: Verbraucherpreise 04/22 (endgültig) 11:00 EUR: Industrieproduktion 03/22 14:30 USA: Im- und Exportpreise 04/22 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/22 (vorläufig) EUR: S&P Ratingergebnis Island EUR: Moody's Ratingergebnis Kroatien, Lettland EUR: Fitch Ratingergebnis Malta, Schweiz SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zur Wärmedämmung von Gebäuden an der Grundstücksgrenze, Karlsruhe 18:00 DEU: Nürnberger Sicherheitstagung 2022: «Eine Zeitenwende in Deutschlands Sicherheitsstrategie?», Nürnberg USA: US-Asean-Sondergipfel in Washington ------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 16. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 IRL: Ryanair, Jahreszahlen 10:00 DEU: Washtec, Hauptversammlung (online) 13:00 DEU: Synlab, Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 04/22 04:00 CHN: Industrieproduktion 04/22 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 04/22 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 04/22 (vorab) 11:00 EUR: Handelsbilanz 03/22 11:00 EUR: EU-Kommission Wirtschaftsausblick 14:30 USA: Empire State Index 05/22 SONSTIGE TERMINE BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel BEL: EU-Kommission präsentiert Frühlingsprognose für die Wirtschaft, Brüssel -------------------------------------------------------------------------------------

