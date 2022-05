Devisen: Euro vor US-Zinsentscheid bei 1,05 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed stabil bei 1,05 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0510 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch etwas höher auf 1,0556 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte richten sich die Blicke auf die Geldpolitik der US-Notenbank. Es wird erwartet, dass die Fed am Abend ihre im März begonnene Zinswende mit einer großen Anhebung um 0,5 Prozentpunkte fortsetzt. Es wäre die deutlichste Straffung seit mehr als zwei Jahrzehnten. Im Jahresverlauf dürften zahlreiche Zinsschritte folgen. Neben der Zinsentscheidung wird ein Plan zur Abschmelzung der auf fast neun Billionen Dollar angeschwollenen Fed-Bilanz erwartet.

Charts zu den Werten im Artikel Eurokurs (Euro / Dollar)

Hintergrund der raschen geldpolitischen Straffung in der größten Volkswirtschaft der Welt ist die hohe Inflation, die gegenwärtig auf dem höchsten Stand seit gut 40 Jahren liegt. Ausschlaggebend sind vor allem erhebliche Verspannungen im Welthandel, ausgelöst durch die Corona-Pandemie und verstärkt durch den Ukraine-Krieg sowie die Auswirkungen der strikten Corona-Politik Chinas./bgf/stk