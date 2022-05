DGAP-News: Softing Tochter Globalmatix gewinnt erneut Großkunden (deutsch)

Softing Tochter Globalmatix gewinnt erneut Großkunden ^ DGAP-News: Softing AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Umsatzentwicklung Softing Tochter Globalmatix gewinnt erneut Großkunden 04.05.2022 / 07:44 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Auf der Suche nach einem leistungsstarken und ausbaufähigen Telematik-Interface hat sich auch die ThyssenKrupp-Tochter carValoo GmbH (Essen) für das xTCU Gateway und die damit verbundenen Services der GlobalmatiX AG entschieden. carValoo hat sich zur Aufgabe gemacht, mit Hilfe künstlicher Intelligenz allen Flottenbetreibern, vor allem Carsharing- und Mietwagenunternehmen, eine maximale Transparenz über den jeweiligen Fahrzeugzustand in Echtzeit zu bieten. Die Basis des carValoo-Angebots ist ihre cloudbasierte IOT-Plattform, welche die via GlobalmatiX-xTCU-Interface übertragenen Fahrzeugdaten erfasst und in kundenrelevante Informationen transformiert. Diese werden dem Flottenmanagement via API und App zur Verfügung gestellt. Damit bietet carValoo maximale Transparenz über den jeweiligen technischen Zustand eines Fahrzeugs. Diese geht jedoch weit über die Ferndiagnose und Standort-Bestimmung hinaus, sie umfasst auch die Unfallerkennung und betriebskritische Ereignisse in Echtzeit. Hierzu liefert GlobalmatiX über 3.000 Telematikboxen samt mehrjährigen Serviceverträgen. Für die kommenden Jahre wird mit weiterwachsenden Bedarfen in signifikanter Höhe gerechnet. Tom Althoff, Mitglied im Executive Board und Vertriebsgeschäftsführer carValoo: "Das GlobalmatiX xTCU-Interface hat uns in mehreren Bereichen überzeugt: Nur eine Box für alle Anwendungsgebiete, das enorme Volumen in den Bereichen Datenerfassung und Übertragung, die hohe Datensicherheit und das Zukunftspotenzial, jederzeit weitere innovative Software-Lösungen integrieren zu können. Denn in der Digitalisierung des Flottenmanagements stehen wir erst am Anfang." Alois Widmann, Gründer und CEO GlobalmatiX AG: "Unser xTCU-Interface bedeutet: eine Box mit 1001 Anwendungsmöglichkeiten im "over the air" Datentransfer. In der Zusammenarbeit mit carValoo gehen wir zunächst den deutsch-sprachigen Großflottenmarkt an, der mehrere Millionen Fahrzeuge umfasst, danach geht es international". Über die Softing AG Softing ist eine weltweit agierende Management-Holding. Die Softing Gesellschaften erstellen und vertreiben Hard- und Software in den Unternehmenssegmenten Automotive Electronics, Industrielle Automatisierung und IT Networks. In enger Kundenbeziehung werden technologisch hochwertige Standardprodukte sowie individuelle Lösungen realisiert. Softing operiert mit allen drei Unternehmenssegmenten in Wachstumsmärkten. Kontakt: Dr. Wolfgang Trier Vorstandsvorsitzender --------------------------------------------------------------------------- 04.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Softing AG Richard-Reitzner-Allee 6 85540 Haar Deutschland Telefon: +49 (0)89 456 56-333 Fax: +49 (0)89 456 56-399 E-Mail: InvestorRelations@softing.com Internet: www.softing.com ISIN: DE0005178008 WKN: 517800 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1342801 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1342801 04.05.2022 °