Investieren in schwierigen Marktphasen - Zertifikate Aktuell vom 04.05.2022

Der Aktienmarkt steht aktuell vor großen Herausforderungen. Der Ukraine-Krieg, die hohe Inflation und die Geldpolitik der Notenbanken beschäftigten die Anleger zuletzt. Für Rekordgewinne wie in 2021 dürfte es in diesem Jahr laut Experten nicht reichen.

Matthias Hüppe von der HSBC verrät, wie Anleger ihr Depot vor Schwankungen schützen und auch von einer schwächeren Marktlage profitieren können. Dafür stellt er Discount-Zertifikate vor. Wie diese funktionieren, welche Vorteile Anleger damit haben und was vor einer Investition beachtet werden sollte, erklärt er im Interview mit DER AKTIONÄR TV. Hüppe spricht außerdem darüber, ob sich das Investment in Zertifikate mehr lohnt als ein Direktinvestment und wie Börsianer am besten das passende Produkt für sich auswählen.



