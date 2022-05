SCHWEIZ-NOTENBANK-VIZEPR-SIDENT:Martin Schlegel wird Vizepräsident der Schweizer Notenbank

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Regierung hat über die Nachfolge des scheidenden Vizepräsidenten der Schweizerischen Nationalbank (SNB) entschieden und Martin Schlegel in das dreiköpfige SNB-Direktorium berufen.

Schlegel trete sein Amt am 1. August an und folge Vizepräsident Fritz Zurbrügg nach, erklärte die SNB am Mittwoch. Zurbrügg hatte Ende vergangenen Jahres seinen Rücktritt bekanntgegeben. Zudem wurden Petra Gerlach und Attilio Zanetti zu stellvertretenden Mitgliedern des Direktoriums ernannt.