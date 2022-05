Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu Arbeitsmarkt

HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zu Arbeitsmarkt:

"Dass es in Deutschland in nächster Zeit eher nicht zu Massenentlassungen und hoher Arbeitslosigkeit kommen wird, ist natürlich auch der Demografie geschuldet. Dem Arbeitsmarkt stehen immer weniger Menschen zur Verfügung, deshalb wird kein Unternehmer ohne Not gute Mitarbeiter entlassen. Vielmehr ist es schon wieder so, und das ist die Kehrseite der guten Nachricht, dass Betriebe Aufträge ablehnen oder verschieben müssen, weil ihnen die Fachkräfte fehlen. Nur durch Qualifizierung und Integration aller verfügbaren Personen, etwa der ukrainischen Flüchtlinge, lässt sich diese Not etwas lindern."/yyzz/DP/nas