Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu neue Schulden gegen diverse Krisen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu neue Schulden gegen diverse Krisen:

"Die Regierungen in Berlin und Brüssel tun so, als wäre alles folgenlos für den einzelnen Bürger verkraftbar: die milliardenschweren Corona-Hilfen, das Energiekosten-Hilfspaket, der 100-Milliarden-Fonds für die Bundeswehr und die enormen Aufwendungen für die Dekarbonisierung der Wirtschaft. Von den maroden Sozialversicherungssystemen spricht schon niemand mehr. Dazu kommt auch wohl noch außenpolitisch einiges auf uns zu. Wer weiß beispielsweise, was es uns kostet, die Rechtspopulisten dauerhaft von der Regierung in Frankreich fernzuhalten - Stichwort Schuldenunion, die Frankreichs wiedergewählter Präsident Emmanuel Macron fordert?"