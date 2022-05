Warnstreiks an Kitas und in Schul-Ganztagsbetrieben geplant

BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi plant an diesem Mittwoch in weiten Teilen Deutschlands Warnstreiks an Kitas und in Schul-Ganztagsbetrieben. Arbeitsniederlegungen sind unter anderem an Kindertagesstätten in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bayern, dem Saarland, in Rheinland-Pfalz oder Hamburg geplant. Teils sind vor allem einzelne Städte betroffen. Teilweise wird Eltern Notbetrieb angeboten. Auch die Ganztagsbetreuung an Schulen ist von den Ausständen betroffen. Bundesweit sind Erzieherinnen und Erzieher, Kinderpflegerinnen, Sozialassistenten und andere Berufsgruppen aus Kitas und dem Schul-Ganztagsbetrieb zu Warnstreiks aufgerufen.

Am Montag hatten bereits Beschäftigte der Sozialarbeit ihre Arbeit niedergelegt. Am Donnerstag sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behindertenhilfe folgen.

Hintergrund der seit einigen Wochen regelmäßig stattfindenden Warnstreiks sind die Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 330 000 Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. Verdi fordert dabei neben einer besseren Bezahlung auch attraktivere Arbeitsbedingungen. Die Arbeitgeberseite hatte die Warnstreiks zuletzt regelmäßig als unverhältnismäßig kritisiert und erklärt, man sei in konstruktiven Verhandlungen. Die dritte Verhandlungsrunde soll am 16. Mai in Potsdam beginnen./ppz/DP/nas