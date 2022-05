10-jährige Rendite USA - Das nächste Etappenziel

Angesichts des Bruchs des seit Anfang der 1980er-Jahre bestehenden Baissetrends (akt. bei 2,59 %) und der Rückeroberung der langfristigen Glättungslinie der letzten 200 Monate (akt. bei 2,66 %) hatten wir in Bezug auf die 10-jährige Rendite USA zuletzt von einer historischen Gezeitenwende gesprochen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 20. April). Schließlich ist es alles andere als alltäglich, dass mehr als 40 Jahre alte Trends zu den Akten gelegt werden. Mittlerweile hat die US-Rendite mit 3,01 % den nächsten wichtigen Widerstandsbereich erreicht. Die Hochs von 2013/14 bei 3,01/3,04 % markieren dabei den Auftakt zu einem Barrierenbündel, welches sich bis zum 2018er-Hoch bei 3,26 % erstreckt. Im Dunstkreis der zuletzt genannten Marke wäre interessanterweise dann auch das (Mindest-)Kursziel aus der inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation der letzten Jahre abgearbeitet. Jenseits der angeführten Hürden rückt sogar die 4 %-Marke (Hochs von 2008 bis 2010) wieder in den Fokus. Solche Ausbruchssituationen – wie derzeit bei der 10-jährigen Rendite USA – ermöglichen aber immer auch eine enge Absicherung auf der Unterseite. Um den Regimewechsel nicht zu verspielen, gilt es deshalb in Zukunft nicht mehr in den 40 Jahre alten ehemaligen Baissetrend zurückzufallen.

10-jährige Rendite USA (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite USA

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

