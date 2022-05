Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt - US-Notenbank nimmt Anlegern die Furcht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Beruhigende Aussagen der US-Notenbank zum weiteren Verlauf der Zinswende schieben die Aktienkurse am Donnerstag kräftig an. Die Fed hatte am Vorabend wegen der hohen Inflation den Leitzins wie erwartet um 0,50 Prozentpunkte angehoben. Entgegen einigen Befürchtungen am Markt betonte Fed-Chef Jerome Powell aber, dass noch größere Zinsschritte derzeit nicht in Erwägung gezogen würden.

"Die Anleger zeigen sich erleichtert darüber, dass die US-Notenbank das Tempo bei der Zinswende im Jahresverlauf nicht weiter anziehen will. Die Angst war groß, dass sie angesichts ihres Bestrebens, die Inflation zu bekämpfen, keine Sensibilität hinsichtlich einer konjunkturellen Abschwächung zeigen könnte", erklärte am Morgen Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Charts zu den Werten im Artikel DAX Kursindex

DAX

Im späten Handel an der Wall Street sowie am Morgen in Asien beflügelten die Fed-Aussagen die Kurse. Und auch der Dax wird davon angetrieben, wie das Plus von 2,36 Prozent auf 14 301 Punkte wenige Minuten nach dem Xetra-Start zeigte. Für den MDax der mittelgroßen Börsentitel ging es um 1,81 Prozent hinauf auf 30 232 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 2,3 Prozent./ajx/eas