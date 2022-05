BMW: Münchner präsentieren gute Zahlen - Aktie ein Leckerbissen?

Der Münchner Autobauer zeigt heute, dass er ebenfalls Chipmangel und Lieferkettenprobleme sehr gut meistern kann. Genau wie zuvor Mercedes und VW ist BMW hervorragend in das neue Geschäftsjahr gestartet. Der Gewinn hat sich in etwa verdreifacht. Das erfreut auch die Anleger. Die Aktie legt um rund drei Prozent zu.

Operativ läuft es rund

Der Autobauer BMW hat im ersten Quartal im Tagesgeschäft etwas besser abgeschnitten als gedacht. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte um 12,1 Prozent auf 3,39 Milliarden Euro zu, wie der Dax-Konzern am Donnerstag mitteilte. Die Münchener erzielten in der wichtigsten Sparte mit dem Autobau eine operative Gewinnmarge von 8,9 Prozent und damit mehr als von Analysten zuvor geschätzt. Ohne den Konsolidierungseffekt des mehrheitlich übernommenen chinesischen Gemeinschaftsunternehmens BBA hätte die Marge dank hoher Verkaufspreise sogar bei 13,2 Prozent gelegen.

Gewinn verdreifacht

Unter dem Strich fuhr BMW einen Nettoüberschuss von fast 10,2 Milliarden Euro ein und damit mehr als dreimal so viel wie vor einem Jahr. Das lag vor allem an einem Bewertungseffekt der bisher schon gehaltenen BBA-Anteile in Höhe von vorläufig 7,7 Milliarden Euro. Die Jahresprognose bestätigte das Management um Chef Oliver Zipse. Der Umsatz legte auch dank der Einbeziehung von BBA um 16,3 Prozent auf 31,1 Milliarden Euro zu.

Aktie ist weiter interessant

Bevor Tesla ins Rennen ging, hätten Anleger sich um eine Aktie mit den Fundamental-Daten von BMW gerissen. Für das laufende Jahr wird mit einem KGV unter 4 gerechnet. Die Dividenden-Rendite soll nach den aktuellen Schätzungen an die 8 Prozent reichen. Der Gewinn je Aktie soll um mehr als 10 Prozent anziehen - trotz Lieferketten-Problemen und Chipmangel. Werte, die eigentlich für Anleger ein absolutes "Must have" seien sollten. Ein Blick auf den Chart verrät allerdings, dass es nicht so ist.

Was nicht ist, kann ja noch werden

Wer die temporären Probleme wegschieben kann und davon überzeugt ist, dass BMW in Sachen Elektromobilität nicht den Anschluss verliert, der findet nach wie vor ein attraktives Einstiegsniveau bei der Aktie. In zwei Jahren dürften sich alle, die heute bei den Münchnern einsteigen, über ein gute Performance freuen.