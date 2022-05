Deutsche Anleihen: Zum Mittag kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Donnerstag bis zum Mittag im Kurs kaum verändert. Zuletzt lag der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future in etwa auf Vortagsniveau bei 153,16 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 0,97 Prozent.

Für zeitweiligen Zinsdruck an den Kapitalmärkten sorgten Äußerungen aus den Reihen der US-Notenbank Federal Reserve. Zwar hatte die Fed ihren Leitzins am Vorabend zur Bekämpfung der hohen Inflation deutlich um 0,5 Prozentpunkte angehoben und weitere Erhöhungen in Aussicht gestellt. Fed-Chef Jerome Powell erteilte aber der an den Märkten gehandelten Möglichkeit noch stärkerer Schritte um beispielsweise 0,75 Punkte eine Absage.

Auch am Donnerstag steht die Geldpolitik im Blick. In Großbritannien trifft die Bank of England am frühen Nachmittag ihre Zinsentscheidung. Es wird erwartet, dass der Leitzins zum vierten Mal in der Corona-Pandemie angehoben wird. Auftragsdaten aus der deutschen Industrie enttäuschten am Morgen die Erwartungen deutlich. In den USA dürften am Nachmittag vor allem die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA Beachtung finden./bgf/la/stk