DGAP-News: 3. International Investment Forum am 19. Mai 2022 // Vorstände von 15 börsennotierten Gesellschaften präsentieren live (deutsch)

^ DGAP-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges 3. International Investment Forum am 19. Mai 2022 // Vorstände von 15 börsennotierten Gesellschaften präsentieren live 05.05.2022 / 10:16 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- 3. International Investment Forum am 19. Mai Save the date - Vorstände von 15 börsennotierten Gesellschaften präsentieren live Ausgewählte börsennotierte Unternehmen und ihre Vorstände geben Einblick in spannende Geschäftsmodelle und informieren Anleger aus erster Hand. Vorstände börsennotierter Gesellschaften informieren direkt, ohne Umwege und in 40 Minuten via Zoom. Fragen können via Chat gestellt werden und werden live beantwortet. Besser kann man als Anleger kaum auf ein Investment vorbereitet sein. Bereits zum dritten Mal findet das International Investment Forum (IIF) statt, über das interessierte Investoren mit ausgewählten börsennotierten Small- und MidCaps aus aller Welt zusammenkommen. Bei der letzten Veranstaltung hatten sich bereits über 1.000 Teilnehmer aus allen Kontinenten für das digitale Event angemeldet. Auch Post-Corona schafft der digitale Raum weiter die Basis für dieses internationale Anlegerevent, das in englischer Sprache stattfindet. Besonders spannend ist die Diversität der vorgestellten Unternehmen, die Pionierarbeit in ihrem jeweiligen Gebiet leisten und bislang im Verborgenen blieben. Sie kommen aus den Bereichen Erneuerbare/Wasserstoff, Medizin/Biotechnologie, Batterie- und Materialtechnik, Digitalmedien, Rohstoffe/Seltene Erden- und Materialien, Immobilien, Goldförderung sowie Öl & Gas. Alle Informationen zu den teilnehmenden Unternehmen, sowie ein Terminplan sind unter https://ii-forum.com/timetable-all-events/ zu finden. Sie können sich ab sofort HIER anmelden. ### Über IIF - International Investment Forum Das IIF - International Investment Forum findet am 19. Mai 2022 statt. Unternehmen und ihre Vorstände präsentieren und stellen sich den Fragen von Investoren über Zoom. Beginn ist um 9:55 Uhr (CEST - Central European Summer Time). Ende der Veranstaltung ist um 20:00 Uhr CEST. Das Event wird aus Deutschland als Kooperationsprojekt zwischen Apaton Finance GmbH und GBC AG organisiert. Weitere Infos: www.ii-forum.com Über Apaton Finance GmbH (Co-Veranstalter) Apaton konzentriert sich hauptsächlich auf Wachstumsunternehmen und hilft Investorenbeziehungen aufzubauen. Partner sind auf der ganzen Welt vertreten. Wenn sich ein Unternehmen in einer Übergangsphase befindet und in einen neuen Markt oder eine Wachstumsphase eintritt, wird Apaton aktiv. Die Experten von Apaton schaffen investierbare Sichtbarkeit in neuen Regionen und Märkten. Kontakt Presse: Christoph Zeuch +49 511 6768 733 press@apaton.com Über GBC AG (Co-Veranstalter) Die GBC AG veranstaltet seit 2001 Kapitalmarktkonferenzen. Rund zwei Drittel aller deutschen Emittenten aus dem Small & Mid Cap-Bereich haben die GBC Konferenzen in den 20 Jahren Konferenzhistorie bereits genutzt, um sich direkt an den Kapitalmarkt zu wenden. Generell richtet sich die GBC-Konferenzreihe vor allem an Vermögensverwalter, Fondsmanager, Family Offices, Analysten und Finanzjournalisten. Kontakt Presse: Marita Conzelmann konferenz@gbc-ag.de --------------------------------------------------------------------------- 05.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- 1344487 05.05.2022 °