DGAP-News: USU E-Government Live 22 - wie Digitalisierung hilft, das Gemeinwohl zu fördern (deutsch)

^ DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges USU E-Government Live 22 - wie Digitalisierung hilft, das Gemeinwohl zu fördern 05.05.2022 / 09:07 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Virtuelle Fachkonferenz zeigt Trends, Best Practices und Umsetzungskonzepte rund um die Digitalisierung der Öffentlichen Verwaltung Möglingen, 5. Mai 2022. Deutsche Behörden stehen vor der Herausforderung, ihre Leistungen nicht nur bürgernah und serviceorientiert, sondern gleichzeitig effizient und wirtschaftlich zu erbringen. Eine konsequente Digitalisierung bzw. Prozess-Automatisierung erweist sich dabei als zentraler Erfolgsfaktor, diese Ziele zu erreichen und bietet auch die Chance, die Schwierigkeiten zu meistern, die aufgrund des Fachkräftemangels entstehen. In der praktischen Umsetzung hat Digitalisierung viele Facetten. Dafür bietet die USU E-Government Live am 31. Mai 2022 innovative Impulse und konkrete Orientierungshilfen auf dem Weg in die digitale Zukunft. Die virtuelle Fachkonferenz für die Digitalisierung des Öffentlichen Sektors bündelt den Erfahrungsschatz von Praktikern, Visionären und Fachleuten in einem kompakten 8-stündigen Online-Format. In spannenden Live-Sessions bieten Expert:innen inspirierende Einblicke, vielfältige Impulse und konkrete Best Practices zu zentralen IT-Themen. So erläutert z.B. Andreas Poppenborg, Mitglied der Geschäftsleitung der regio IT, in seiner Keynote, wie IT als Wegbereiter für Smart City konkrete Mehrwerte für das Gemeinwohl bringen kann. Im Fokus der Ausführungen von Martin Mohns, Leiter der Geschäfts- und Koordinierungsstelle 115 beim BMI, steht die intelligente Bereitstellung und Nutzung strukturierter Daten, von denen im Zuge des OZG Bürger:innen und Behörden gleichermaßen profitieren werden. Weitere Themenschwerpunkte und Fragestellungen sind zum Beispiel: * die Geschwindigkeit der Digitalisierung in den Behörden und wie diese erhöht werden kann * eine flexible Flächen- und Arbeitsplatzgestaltung, die auch aus dem Homeoffice heraus moderne digitale Services für Bürger:innen erlaubt * wie der Strukturwandel trotz gegebener Rahmenbedingungen als Chance genutzt werden kann, Veränderungen voranzutreiben * wie die wachsenden Anforderungen an die IT und die Organisation am Beispiel der BITBW bewältigt werden * welche Möglichkeiten sich durch den Einsatz von Chatbots und einer digitalisierten Vorgangsbearbeitung bieten * welche konkreten Mehrwerte sich durch die Nutzung von Software-Lizenzmanagement, Wissensmanagement und das Überwachen von IT-Infrastrukturen und -Prozessen ergeben Interessent:innen können sich kostenfrei anmelden. Die Aufzeichnung der Konferenz ist auch im Nachgang verfügbar. Diese Pressemitteilung ist unter www.usu.com abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen sind unter www.usu.com verfügbar. Kontakt USU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 E-Mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG Investor Relations Falk Sorge Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351 E-Mail: falk.sorge@usu.com --------------------------------------------------------------------------- 05.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de ISIN: DE000A0BVU28 WKN: A0BVU2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1344175 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1344175 05.05.2022 °