Frankreich: Industrie produziert erneut weniger

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Industrie hat im März erneut weniger hergestellt. Gegenüber dem Vormonat fiel die Gesamtproduktion um 0,5 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Analysten hatten einen Rückgang um 0,2 Prozent erwartet. Die Warenherstellung im verarbeitenden Gewerbe ging ebenfalls zurück. Zum Vorjahresmonat stieg die gesamte Produktion leicht an, die Herstellung im verarbeitenden Gewerbe legte deutlicher zu./bgf/la/eas