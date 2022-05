DEUTSCHLAND-VERKEHR:Länder wollen Weg für Neun-Euro-Ticket ab Juni freimachen

Berlin (Reuters) - Trotz des Streits um mehr Geld für den Nahverkehr wollen die Bundesländer den Weg für das geplante Neun-Euro-Ticket ebnen.

"Wir werden alles tun, um das Neun-Euro-Ticket zum ersten Juni zum Erfolg zu führen", sagte die Vorsitzende der Länder-Verkehrsministerkonferenz, Bremens Senatorin Maike Schäfer, am Donnerstag. Man erwarte aber, dass auch der Bund die Forderung nach 1,5 Milliarden Euro mehr für den Nahverkehr erfülle, sagte die Grünen-Politikerin. Mehrere Länder-Vertreter machten deutlich, dass das man versuche werde, mehr Geld über Einfluss auf die Fraktionen im laufenden Bundestags-Verfahren zum Finanzierungsgesetz zu mobilisieren. Eine mögliche Blockade des Tickets im Bundesrat, der sich Ende Mai damit befassen wird, kündigten die Länder jedoch nicht an. Man wolle das Ticket, sagte NRW-Ministerin Ina Brandes (CDU). "Wir werden es, glaube ich, auch einführen."

Das Ticket für neun Euro pro Tag über 90 Tage hatten die Koalitionsspitzen der Ampel beschlossen. Es gilt als Ausgleich dafür, dass die Autofahrer über Steuer-Senkungen für Sprit bei den massiv gestiegenen Energiepreisen entlastet werden sollen. Der Bund ist bereit, die erwarteten Einnahme-Ausfälle von 2,5 Milliarden Euro zu tragen. Die Länder verlangen aber wegen gestiegener Personal- und Spritkosten zusätzliches Geld für den Nahverkehr noch dieses Jahr und verweisen auf den Koalitionsvertrag, in dem dies verankert sei.

Mehr Geld für mehr Züge sei auch nötig, um die Menschen nach Ablauf der drei Monate weiter an den Nahverkehr zu binden. Kundenverbände und Verbraucherschützer haben gewarnt, dass es einen Ansturm gerade in den Sommermonaten auf Regionalzüge etwa an die Küste oder in die Alpen geben werde, den die Bahnen nicht bewältigen könnten. Für neun Euro am Tag kann man das gesamte Bundesgebiet mit allen Zügen - außer Fernzügen - bereisen.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) zeigte sich grundsätzlich offen für mehr Geld, verlangt aber mehr Transparenz bei den Ausgaben der Länder. Der Bund unterstützt die Länder derzeit mit jährlich rund zehn Milliarden Euro, damit sie Pendlerzüge sowie Busse oder Straßenbahnen bezahlbar machen. Es sei der richtige Weg, dass sich die Länder nun an die Fraktionen im Bundestag wenden wollten.