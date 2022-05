Russland weist sieben dänische Diplomaten aus

MOSKAU (dpa-AFX) - Als Reaktion auf die Ausweisung russischer Diplomaten aus Dänemark verweist Moskau nun seinerseits sieben dänische Botschaftsangehörige des Landes. "Am 5. Mai wurde der dänische Botschafter in Russland, Carsten Søndergaard, ins Außenministerium einberufen, weil Kopenhagen unberechtigt 15 Mitarbeiter der russischen Botschaft und Handelsvertretung in Dänemark zu unerwünschten Personen erklärt hat und die dänische Obrigkeit Kiew Militärhilfe leistet", teilte das russische Außenministerium am Donnerstag mit.

Im Gegenzug müssten nun sieben dänische Diplomaten innerhalb von zwei Wochen Russland verlassen. Einem weiteren Diplomaten sei das Visum verweigert worden. Moskau behalte sich zudem weitere Maßnahmen vor.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar gab es eine ganze Flut von Diplomatenausweisungen. Nach Moskauer Zählung mussten seither weltweit rund 400 russische Diplomaten ihr Gastland verlassen. In Deutschland etwa wurden 40 Russen mit Diplomatenstatus ausgewiesen. Moskau reagierte darauf spiegelbildlich mit der Ausweisung von 40 deutschen Botschaftsangehörigen./bal/DP/eas