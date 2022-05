USA-VIRUS-BLINKEN:US-Außenminister Blinken positiv auf Corona getestet

(berichtigt Wort-Fehler im ersten Satz: Virus (nicht: Visum)

Washington (Reuters) - US-Außenminister Antony Blinken ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Blinken zeige milde Symptome einer Infektion, teilte das Außenministerium am Mittwoch mit. Der Minister sei vollständig geimpft und geboostert. Er werde sich in seinem Zuhause in Selbstisolation begeben und vor dort aus weiter arbeiten. Blinken habe US-Präsident Joe Biden seit Tagen nicht persönlich getroffen, deshalb werde Biden auch nicht als Kontaktperson angesehen. Eine Rede, in Blinken am Donnerstag zur US-Politik gegenüber China halten wollte, werde verschoben.