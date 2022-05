USA: Produktivität bricht stärker ein als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Produktivität der US-Wirtschaft ist im ersten Quartal deutlicher eingebrochen als befürchtet. Das Verhältnis von Produktion und Arbeitszeit fiel in den Monaten Januar bis März auf das Jahr hochgerechnet um 7,5 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur einen Rückgang um 5,3 Prozent erwartet, nachdem die Produktivität im vierten Quartal noch um revidiert 6,3 Prozent (zuvor 6,6) gestiegen war.

Im ersten Quartal fiel die Produktion laut dem Ministerium um 2,4 Prozent. Die geleisteten Arbeitsstunden stiegen aber um 5,5 Prozent. Die Lohnstückkosten zogen derweil auf das Jahr hochgerechnet unerwartet deutlich um 11,6 Prozent an, nachdem sie im vierten Quartal nur um revidiert 1,0 Prozent zugelegt hatten. Experten zufolge ist der deutliche Anstieg der Lohnstückkosten ein Abbild des sehr engen Arbeitsmarktes.

Die US-Wirtschaft war im Winter überraschend geschrumpft. Belastet wurde sie vor allem durch eine deutliche Ausweitung des Handelsbilanzdefizits. Der private Konsum und die Investitionen hingegen entwickelten sich solide./la/jsl/jha/