Wahllokale in Großbritannien und Nordirland geschlossen

LONDON/BELFAST (dpa-AFX) - Bei den als richtungsweisend geltenden Lokal- und Regionalwahlen im Vereinigten Königreich haben am Donnerstagabend um 22.00 Uhr Ortszeit (23.00 Uhr MESZ) die Wahllokale geschlossen. In Schottland, Wales und Teilen Englands wurde über Bezirks- und Gemeinderäte abgestimmt. Zudem wurden in einigen Städten die Bürgermeister neu gewählt. In Nordirland waren die Wähler aufgerufen, über die Zusammensetzung des Regionalparlaments zu entscheiden.

Erste Ergebnisse aus England werden in der Nacht erwartet. Ob die von Skandalen geplagte konservative Regierungspartei von Premierminister Boris Johnson wie erwartet abgestraft wurde, dürfte sich erst im Laufe des Tages herausstellen. In Nordirland beginnt die Auszählung erst am Morgen und könnte sich bis in den Samstag hineinziehen. Dort könnte die katholisch-republikanische Partei Sinn Fein erstmals stärkste Kraft werden. Dies wäre von hoher symbolischer Bedeutung.

Sinn Fein galt einst als politischer Arm der militanten Organisation IRA (Irish Republican Army) und setzt sich für die Loslösung von London und eine Vereinigung Nordirlands mit der Republik Irland ein. Bisher waren stets Parteien stärkste Kraft, die sich für die Union mit Großbritannien aussprechen./cmy/DP/he