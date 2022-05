DGAP-News: Biohacks (Schweiz) AG: Biohacks stärkt Governance-Strukturen zur Realisierung der Wachstumspläne des Unternehmens (deutsch)

Biohacks (Schweiz) AG: Biohacks stärkt Governance-Strukturen zur Realisierung der Wachstumspläne des Unternehmens

Biohacks stärkt Governance-Strukturen zur Realisierung der Wachstumspläne des Unternehmens Düsseldorf, 6 Mai 2022 - Die Biohacks (Schweiz) AG, ein Anbieter im wachstumsstarken Functional-Foods-Bereich, erweitert den Verwaltungsrat und bestellt zum 1. April 2022 Dr. Eva Gattnar als neues exekutives Mitglied an der Seite von Arno Giovanni Zanetti, der bereits seit Dezember 2020 im Verwaltungsrat der Biohacks AG tätig ist. Dr. Ingo Lange vereint weiterhin in Personalunion die Funktionen als Chief Executive Officer (CEO) und Chief Financial Officer (CFO) der Biohacks AG. Dr. Eva Gattnar ist bereits seit 2021 in beratender Funktion für Biohacks tätig und hat in diesem Zusammenhang maßgeblich die Expansion und die Wachstumsfinanzierung der Gesellschaft gemeinsam mit den Organen der Gesellschaft vorangetrieben. Hierbei sind vor allem die jüngste Stärkung der Eigenkapitalbasis um 3 Mio. EUR im Rahmen einer Kapitalerhöhung durch einen renommierten internationalen Investor hervorzuheben. Die mit den Personalentscheidungen vollzogene Besetzung der Management- und Verwaltungsrats-Positionen markiert einen wichtigen Schritt bei der notwendigen professionellen Weiterentwicklung der Strukturen auf das geplante nationale und internationale Wachstum des Unternehmens mit hochwertigen veganen Produkten in Bio-Qualität und Gesundheitsserviceleistungen. "Das gesamte Biohacks-Team ist hochmotiviert, unser Unternehmen sukzessive zu einer festen Größe in den stark wachsenden Functional Foods- und Biohacking-Märkten zu machen. Neben dem bereits erfolgreich etablierten Angebot hochwertiger veganer Produkte im Einzelhandel und im Online-Vertrieb in Deutschland planen wir gerade die internationale Expansion und prüfen Optionen für das Angebot exklusiver Gesundheitsleistungen, die die Lebensqualität unserer Kunden nachhaltig verbessern," kommentiert Dr. Eva Gattnar die Ernennung zur Verwaltungsrätin. Neues Top-Management bringt langjährige Führungserfahrungen mit Dr. Eva Gattnar, (geb. 1976) verfügt über langjährige Erfahrungen in leitenden Positionen bei internationalen Konzernen - darunter Philips und Siemens Healthineers - sowie universitären Einrichtungen. Zuletzt war sie als Mitgründerin und Managing Director für das Beratungsunternehmen Pontinova in Dubai tätig. Die promovierte Medizininformatikerin verfügt über weiteres Know-how auch im Finanzbereich über einen MBA der HHL Leipzig sowie der EADA Business School Barcelona. Sie gilt darüber hinaus als ausgewiesene Expertin für Biohacking. Arno Giovanni Zanetti (geb. 1951) ist diplomierter Wirtschaftsprüfer und Revisionsexperte und verfügt im Bereich der Financial Services als ehemaliger Partner bei der KPMG über langjährige Erfahrung. Seit 2006 ist er Berater in verschiedenen Branchen, Teilhaber einer Treuhandgesellschaft und im Verwaltungsrat diverser Gesellschaften. Als Verwaltungsratspräsident der Biohacks (Schweiz) AG ist er zusammen mit Frau Dr. Eva Gattnar verantwortlich für die Entwicklung der strategischen Ziele, Festlegen der Organisation sowie die Ausgestaltung des Rechnungswesens und des Controllings. Dr. Ingo Lange, CFO (geb. 1973) ist Spezialist für die Bereiche Business Development und Finanzen. Er leitete unter anderem den Bereich Corporate Finance bei Lloyd's & Partners Ltd. Zuvor arbeitete Ingo Lange in Führungspositionen bei der LGT Bank, der Deutschen Bank und der UBS sowie als Projektmanager bei Roland Berger Strategy Consultants. Seit Dezember 2020 ist er CEO und Geschäftsführer der Biohacks (Schweiz) AG. Über Biohacks - Upgrade Your Life Biohacks konzentriert sich auf den wachstumsstarken Bereich der Functional Foods und des Biohacking. Dabei entwickelt und vermarktet das Unternehmen vegane Produkte in Bio-Qualität mit hoher Funktionalität. Biohacks will Menschen dabei helfen, körperlich und mental ihr höchstes Potenzial abzurufen. Dafür kombiniert das Unternehmen Wissen mit Daten und technischen Hilfsmitteln und hat eine Reihe veganer und bio-zertifizierter Produkte entwickelt. Biohacks-Produkte der Marke "SPIRIT" werden bereits über Online-Plattformen und in einer vierstelligen Zahl von Filialen renommierter Einzelhändler verkauft. Weitere Informationen unter: https://biohackscompany.com/ Kontakt für Medienanfragen Biohacks (Schweiz) AG Dr. Ingo Lange Telefon: +49 211-9425 0860 Email: pr@biohackscompany.com