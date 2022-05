Spanische Industrie schränkt Produktion deutlich ein

MADRID (dpa-AFX) - Die spanischen Industrieunternehmen haben im März spürbar weniger produziert. Gegenüber dem Vormonat fiel die Gesamtproduktion um 1,8 Prozent, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid mitteilte. Analysten hatten mit einem deutlich geringeren Rückgang von im Schnitt 0,5 Prozent gerechnet. Auf Jahressicht legte die Produktion nur um 0,1 Prozent zu, während Experten ein Plus von 2,8 Prozent erwartet hatten.

Im Monatsvergleich wurde die Fertigung vor allem durch deutliche Produktionsrückgänge bei den Zwischenerzeugnissen belastet. Aber auch Gebrauchs- und Kapitalgüter wurden weniger hergestellt. Ein kleines Plus hingegen gab es bei den Verbrauchsgütern./la/bgf/eas