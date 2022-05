HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Anhebung der Dividende für das Geschäftsjahr 2021/22 vorgeschlagen

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Anhebung der Dividende für das Geschäftsjahr 2021/22 vorgeschlagen 09.05.2022 / 11:03 CET/CEST

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Anhebung der Dividende für das Geschäftsjahr 2021/22 vorgeschlagen Bornheim (Pfalz), Deutschland, 9. Mai 2022. Der Vorstand der HORNBACH Management AG, der persönlich haftenden Gesellschafterin der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405), hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, dem Aufsichtsrat der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2021/22 die Erhöhung der Dividende auf 2,40 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie (Geschäftsjahr 2020/21: 2,00 EUR) vorzuschlagen. Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats in seiner Bilanzsitzung am 12. Mai 2022, wird der Gewinnverwendungsvorschlag der Hauptversammlung am 8. Juli 2022 zur Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns vorgelegt werden. Die endgültigen Zahlen und alle Details zur Ergebnisentwicklung des Geschäftsjahres 2021/22 werden am 17. Mai 2022 veröffentlicht. Kontakt: Antje Kelbert Head of Communications and Investor Relations Phone: +49 (0) 6348 / 60 2444 Email: antje.kelbert@hornbach.com