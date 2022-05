Infineon: Aktie stemmt sich gegen den Trend - Prognose wird erneut angehoben

Für die Münchner, deren Geschäftsjahr am 30. September endet, ist jetzt das erste Halbjahr vorbei. Die Bilanz nach 6 Monaten lässt sich durchaus sehen. Infineon erhöht heute erneut die Prognose. In einem schwachen Marktumfeld legt die Aktie über 2 Prozent zu.

Schwacher Euro beflügelt

Wegen einer starken Nachfrage und einem schwachen Euro hat der Chiphersteller Infineon erneut seine Prognose angehoben. Im laufenden Geschäftsjahr (30. September) erwarte der Dax-Konzern einen Umsatz von 13,5 Milliarden Euro plus oder minus 500 Millionen Euro, teilte er am Montag mit. Die erwartete Umsatzspanne wandert damit um eine halbe Milliarde nach oben. Infineon geht in seiner neuen Prognose von einem Euro-Kurs von 1,10 Dollar aus, zuvor waren es 1,15 Dollar. Damit bleibt bei den in Dollar gestellten Rechnungen mehr in der Gewinn- und Verlustrechnung von Infineon hängen.

Von "etwa" auf "mehr als"

Die Marge des Segmentergebnisses, also des operativen Gewinns, soll im Mittelpunkt der Umsatzspanne nun mehr als 22 Prozent betragen. Zuvor war Infineon von etwa 22 Prozent aus gegangen. Im abgelaufenen zweiten Quartal steigerte das Unternehmen seinen Umsatz zum Vorquartal um vier Prozent auf knapp 3,3 Milliarden Euro. Das Segmentergebnis kletterte um sechs Prozent auf 761 Millionen Euro. Beide Kennziffern übertrafen damit die Erwartungen der Analysten.

Nicht lange überlegen

Die Aktie von Infineon hat seit Jahresanfang über 30 Prozent an Wert eingebüßt. Besonders der Abverkauf amerikanischer Tech-Titel hat der Aktie des Chip-Produzenten aus München schwer zugesetzt. Mit einem geschätzten KGV von 19 sind die Papiere sicherlich keine Schnäppchen geworden, aber auch nicht zu teuer bewertet. Daher sollten Anleger sich den Dax-Konzern mindestens auf die Watchlist setzen. Wir gehen davon aus, dass der Kurs in den kommenden 12 bis 18 Monaten wieder an sein Allzeithoch rantasten kann. Unter 30 Euro würden wir auf Lange Sicht bei Infineon nicht großartig überlegen.