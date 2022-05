Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Schleswig-Holstein-Wahl

MAINZ (dpa-AFX) - Die "Allgemeine Zeitung" zu Schleswig-Holstein-Wahl:

"Ein Stimmungstest für den Bund war die Wahl angesichts der Fokussierung auf Günther nicht - auch wenn sich die SPD an alte Zeiten vor der Bundestagswahl erinnert fühlen dürfte. Die Landes-SPD zahlt die Zeche für die völlig falsche Taktik: Ausgerechnet gegen diesen Ministerpräsidenten den wenig bekannten Spitzenkandidaten Thomas Losse-Müller ins Rennen zu schicken, war absurd. Die Grünen wiederum haben sich im Jamaika-Bündnis offensichtlich besser verkaufen können als die FDP. Der Blick wird im Bund denn auch schnell nach Nordrhein-Westfalen wandern. Dort steht schon am kommenden Wochenende viel mehr auf dem Spiel. Und in Kiel? Da hat Günther die Wahl zwischen mehreren Optionen, aber es dürfte doch auf eine schwarz-grüne Koalition hinauslaufen. In Zeiten, in denen es unter anderem um die Ansiedlung von Flüssiggas-Terminals an der Küste geht, wird der Christdemokrat kaum gegen die deutlich erstarkten Grünen regieren wollen. Günther kann sehr zufrieden sein. Schwarz-Grün wäre für ihn jedenfalls eine weitere Koalition, mit der er sich für höhere Weihen empfehlen könnte."/zz/DP/men