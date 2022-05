Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Ansprache von Kanzler Scholz

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - Die "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Ansprache von Kanzler Scholz:

"Der SPD-Politiker schwört das Land nun auf seine Linie ein: maximale Unterstützung für die Ukraine, aber keine Beteiligung am Krieg. Keine Akzeptanz eines russischen Diktatfriedens. Und Zuversicht vermitteln - auch das muss ein Staatsmann in diesen Zeiten tun. "Ich bin zutiefst überzeugt: Putin wird den Krieg nicht gewinnen. Die Ukraine wird bestehen. Freiheit und Sicherheit werden siegen - so wie Freiheit und Sicherheit vor 77 Jahren über Unfreiheit, Gewalt und Diktatur triumphiert haben." Darin liegt auch ein Versprechen. Scholz und sein Krisenmanagement wird daran gemessen werden. Den Zeitpunkt des 8. Mai hat Scholz klug gewählt, nachdem ihm wochenlang Misskommunikation vorgehalten wurde. Die Dramatik der Ansprache war richtig. Und ließ zumindest für einen Moment die unglückselige deutsche Debatte über die Reisediplomatie zwischen Kiew und Berlin in den Hintergrund treten."/zz/DP/men