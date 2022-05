Putin: Schrecken eines Weltkriegs dürfen sich nicht wiederholen

MOSKAU (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin hat zum 77. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg vor einem neuen Weltkrieg gewarnt. Der damalige Kampf bedeute nicht nur die Verpflichtung, das Andenken derer zu erhalten, die den Nazismus besiegt hätten. Aufgabe sei es, "wachsam zu sein und alles zu tun, damit sich die Schrecken eines globalen Krieges nicht wiederholen", sagte Putin am Montag bei der größten Militärparade des Landes auf dem Roten Platz in Moskau.

Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine überschattete den 9. Mai, der als "Tag des Sieges" über den Diktator Adolf Hitler gefeiert wird. Auch heute werde im Donbass in der Ostukraine für die Sicherheit Russlands gekämpft, sagte Putin. Der Kreml spricht dabei nicht von Krieg, sondern von einer "militärischen Spezial-Operation". Die mit einem Großaufgebot an Uniformierten gesicherte Innenstadt von Moskau glich einer Festung.

Am 8. Mai 1945 war der Zweite Weltkrieg in Europa mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht zu Ende gegangen. Russland begeht am 9. Mai mit dem "Tag des Sieges" über Nazi-Deutschland seinen wichtigsten Feiertag.