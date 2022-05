TAGESVORSCHAU: Termine am 09. Mai 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 09. Mai

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hypoport, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Infineon, Q2-Zahlen (9.30 h Analysten-Call, 11.00 h Presse-Call) 12:00 DEU: Biontech, Q1-Zahlen (14.00 h Call) 14:00 DEU: Hochtief, Q1-Zahlen 22:05 USA: Zynga, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NLD: PostNL, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 04/22 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 04/22 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex (Deutschland, Bundesländer und grenzüberschreitende Fahrten), 04/22 08:45 FRA: Handelsbilanz 03/22 09:00 HUN: Handelsbilanz 03/22 (vorab) 10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 05/22 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 03/22 (endgültig) SONSTIGE TERMINE DEU: Entwicklung nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein und vor der Abstimmung am Sonntag in Nordrhein-Westfalen BERLIN/Gremiensitzungen: + 09.00 CDU-Präsidiumssitzung und 1100 CDU-Bundesvorstandssitzung + 10.00 SPD-Hybrid-Präsidiumssitzung + 10.00 FDP-Präsidiumssitzung und 12.00 FDP-Bundesvorstand + 10.15 AfD-Vorsitzender Tino Chrupalla und Jörg Nobis, AfD-Spitzenkandidat + 11.00 Pk FDP-Vorsitzenden Christian Lindner und Spitzenkandidaten in Schleswig-Holstein, Bernd Buchholz + 11.30 Pk SPD mit dem Vorsitzenden Lars Klingbeil und dem Spitzenkandidaten der Landtagswahl in Schleswig-Holstein Thomas Losse-Müller + 12.30 Pk CDU-Parteivorsitzender Friedrich Merz und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther + 13.00 Pk mit Janine Wissler, Vorsitzende der Partei Die Linke, und den schleswig-holsteinischen Spitzenkandidatinnen Susanne Spethmann und Johann Knigge-Blietschau + 14.00 Pk Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang, Monika Heinold, Spitzenkandidatin Schleswig-Holstein, und Aminata Touré, Spitzenkandidatin Schleswig-Holstein SCHLESWIG-HOLSTEIN/Gremiensitzungen: + 17.00 Landesvorstand CDU (Hotel Maritim in Kiel) + 17.00 Geschäftsführender Landesvorstand SPD, 19.00 Landesvorstand SPD + 17.30 Landesvorstand FDP und 1900 Landeshauptausschuss FDP + 18.00 interne Sitzung des SSW-Landesvorstands + 19.00 interne Online-Sitzung des Parteirats Grüne DEU: Fortsetzung 22. Ordentlicher Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) mit Neuwahl der Vorsitzenden + ca. 13.15 Pk des neuen Vorstands + 14.00 Rede Bundeskanzler Olaf Scholz DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) reist nach Schwedt und besucht die Raffinerie PCK 16:00 DEU: Rede des belgischen Premierministers Alexander De Croo zum Thema "Ein Kampf für die Freiheit". Anlässlich des Europatages wird der belgische Premierminister Alexander De Croo wichtige Themen adressieren und mit den Gästen diskutieren. DEU/FRA: Besuch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) + 18.00 Ankunft Macrons + 18.25 gemeinsame Pk + 18.50 Gespräch unter vier Augen + 19.35 Arbeitsessen HINWEIS HKG / RUS: Feiertag, Börsen geschlossen

