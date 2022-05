DEUTSCHLAND-KONJUNKTUR-ZEW:Börsianer sehen deutsche Konjunktur nicht mehr ganz so düster

Berlin (Reuters) - Kleiner Hoffnungsschimmer für die unter den Folgen des Krieges in der Ukraine leidende deutsche Wirtschaft: Börsenprofis blicken nicht mehr ganz so pessimistisch auf die kommenden sechs Monate.

Das entsprechende Barometer stieg im Mai überraschend um 6,7 auf minus 34,3 Punkte, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage unter knapp 200 Analysten und Anlegern mitteilte. Im März hatte es wegen des russischen Einmarschs den stärksten Rückgang seit Beginn der Umfrage 1991 gegeben, dem im April ein erneutes Minus folgte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten für Mai einen weiteren Rückgang auf minus 42,0 Punkte erwartet.

"Verglichen mit dem vorangegangenen Monat ist der Ausblick auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland damit etwas weniger pessimistisch", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die Entwicklung. "Die Expertinnen und Experten gehen zwar weiterhin von einer Verschlechterung aus, allerdings mit einer geringeren Intensität." Die erheblichen Corona-Einschränkungen in China stellten eine schwere Bürde für das künftige Wirtschaftswachstum in Deutschland dar, sagte Wambach mit Blick auf den wichtigsten deutschen Handelspartner.

Auch Banken-Volkswirte geben noch keine Entwarnung. "Dieser leichte Anstieg ist nicht die Wende zum Besseren", sagte LBBW-Ökonom Jens-Oliver Niklasch. "Derzeit ist die Unsicherheit generell zu hoch." Zum Ukraine-Krieg geselle sich die hohe Inflation samt Reaktion der Geldpolitik. Die chinesische Null-Covid-Politik mit Lockdowns von Metropolen wie Shanghai habe das Potenzial, den Welthandel zu schädigen. "Bei den Branchen fällt die deutlich schlechtere Beurteilung der Bauwirtschaft auf: Hier kommen Kostenexplosion, Lieferengpässe, fehlende Kalkulierbarkeit und Stornierungen zusammen", sagte DekaBank-Ökonom Andreas Scheuerle.