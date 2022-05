M-RKTE-DAX-VORBERICHT:Dax zur Eröffnung höher erwartet - Firmenbilanzen im Blick

Frankfurt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Zum Wochenanfang hatte eine drastische Konjunkturabkühlung in China die Anleger an Europas Aktienmärkten verschreckt. Der deutsche Leitindex war am Montag um 2,1 Prozent auf 13.381 Zähler und damit auf den niedrigsten Wert seit zwei Monaten gefallen.

Anleger hält am Vormittag eine Flut an Quartalszahlen in Atem. Einblick in die Bücher gewähren unter anderem Bayer, Munich Re, Porsche SE, Siltronic und Fraport. Auf der Konjunkturseite steht der ZEW-Index an, der die Stimmung der deutschen Börsenprofis widerspiegelt. Analysten sagen hier für Mai eine Verschlechterung auf minus 42 Punkte von minus 41 Zählern voraus.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

13.380,67

Dax-Future

13.437,00

EuroStoxx50

3.526,86

EuroStoxx50-Future

3.510,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

32.245,70 -2,0 Prozent

Nasdaq

11.623,25 -4,3 Prozent

S&P 500

3.991,24 -3,2 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

null

Nikkei

26.136,13 -0,7 Prozent

Shanghai

3.010,30 +0,2 Prozent

Hang Seng

19.508,93 -2,5 Prozent