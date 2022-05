DGAP-News: Gamamobi: Der bisher größte Hit des Metaverse: LISA wird Modell für MetaCity M (deutsch)

Gamamobi: Der bisher größte Hit des Metaverse: LISA wird Modell für MetaCity M

^ DGAP-News: Gamamobi / Schlagwort(e): Sonstiges Gamamobi: Der bisher größte Hit des Metaverse: LISA wird Modell für MetaCity M 10.05.2022 / 16:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Der bisher größte Hit des Metaverse: LISA wird Modell für MetaCity M TAIPEH, TAIWAN - Media OutReach - 10. Mai 2022 - Das von Gamamobi entwickelte weltweit erste mobile Metaverse-Spiel, MetaCity M, gibt heute offiziell bekannt, dass LISA, ein Mitglied der in der ganzen Welt ungemein populären Girlgroup BLACKPINK, als ein globales Modell für MetaCity M gemäß einem Vertrag mit YG Entertainment Korea fungieren wird. Diese Nachricht über LISA als globales Modell für MetaCity M hat sich in der Branche wie ein Lauffeuer verbreitet. LISA ist für ihren niedlichen und liebenswerten Style abseits der Bühne sowie ihre überwältigenden Tanzdarbietungen bekannt, was perfekt zum gesunden Stil von MetaCity M passt. Die Zusammenarbeit sorgt daher bei Fans weltweit für Aufsehen, die gespannt darauf warten, herauszufinden, welche Überraschungen bei dieser aufregenden Zusammenarbeit als Nächstes kommen. Bildlink:

MetaCity Mist das allererste mobile Metaverse-Spiel, das LISA als globales Modell bekanntgeben kann! Das weltweit erste mobile Open-World-Metaverse-Spiel, in dem alle Träume wahr werden! Die Entwicklung von MetaCity M begann im Jahr 2020 und legt den Schwerpunkt auf das ,Open-World-Metaverse'-Konzept. Jeder Planet in MetaCity M weist mehr als 1.600 Ortschaften, 690 Städte zweiter Ordnung und 55 Städte erster Ordnung auf. Die riesige 510 Mio. Quadratkilometer umfassende Welt erlaubt es Spielern, überall mit Freunden und Nachbarn in der Nähe zu spielen oder auch mit weit entfernten Menschen aus der ganzen Welt zu fahren, laufen und sogar zu fliegen. Erforschen Sie jeden Tag verschiedene Länder und erleben Sie die Welt in allen 4 Jahreszeiten oder genießen Sie die einfachen Freuden des Lebens wie das Betrachten des Sonnenauf- und -untergangs oder den Blick von einem Berggipfel. Nehmen Sie ein Raumschiff zu anderen Planeten und erleben Sie interplanetarische Erkundungsreisen, um Spieler auf fremden Planeten zu besuchen. Setzen Sie Ihre Aufbaufähigkeiten ein, um Ihre Heimatstadt mit einer globalen Spielerbasis zu entwickeln und eine wirklich einzigartige Stadt im Metaverse zu erschaffen. Bildlink:

MetaCity MWillkommen bei unserem weltweit ersten Open-World-Metaverse-Spiel! Nachdem MetaCity M LISA als ein globales Modell gewinnen konnte, erwarten die Fans die Veröffentlichung von MetaCity M mit noch größerer Vorfreude als je zuvor. Um mehr über LISA, unser neuestes Modell, zu erfahren, halten Sie sich mit den neuesten Nachrichten auf der MetaCity M-Website auf dem Laufenden. MetaCity MWebsite https://metacitym.com/ Discord https://discord.gg/JEFGR2FRt9 Twitter https://twitter.com/MetaCity_M Facebook https://www.facebook.com/mcm.gamamobi/ Instagram https://www.instagram.com/metacitym/ Kontakt: Inka Tada E-Mail: business@gamamobi.com