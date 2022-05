DGAP-News: YesHealth Group vom Weltwirtschaftsforum als Technologiepionier ausgezeichnet (deutsch)

YesHealth Group vom Weltwirtschaftsforum als Technologiepionier ausgezeichnet

TAIPEI, TAIWAN - Media OutReach - 10. Mai 2022 - YesHealth Group, ein in Taiwan ansässiges Unternehmen für grüne Technologie und Wegbereiter für Gelponic Vertical Farms, wurde unter hunderten von Kandidaten als einer der "Technologiepioniere" des Weltwirtschaftsforums ausgewählt. Die Gründung der YesHealth Group beruhte auf der Vision, die nächste Generation von Agrarfachkräften zu inspirieren, durch Indoor Vertical Farming die gesellschaftliche Gesundheit und Nachhaltigkeit weltweit zu fördern. Die Technologiepioniere des Weltwirtschaftsforums sind junge Unternehmen aus der ganzen Welt, die sich mit der Nutzung neuer Technologien und Innovationen befassen, welche das Potenzial für eine bedeutende Auswirkung auf Wirtschaft und Gesellschaft haben. Nachdem das Unternehmen als Technologiepionier ausgewählt wurde, wird der Chief Commercial Officer der YesHealth Group, Jesper Hansen, zur Teilnahme an Aktivitäten, Ereignissen und Diskussionen des Weltwirtschaftsforums im Laufe des Jahres eingeladen. Die YesHealth Group wird außerdem in den nächsten zwei Jahren Initiativen des Forums unterstützen und mit globalen Führungskräften zusammenarbeiten, um wesentliche Probleme in der Industrie und Gesellschaft anzugehen. "Wir freuen uns, [YesHealth Group] bei unserer Auswahl der Technologiepioniere für das Jahr 2022 begrüßen zu dürfen", erklärte Saemoon Yoon, Community Lead für Technologiepioniere beim Weltwirtschaftsforum. "[YesHealth Group] und ihre mitausgewählten Pioniere stehen an der Spitze von Branchen, die für die Lösung einiger der komplexesten Probleme, denen unsere heutige Welt gegenüber steht, wesentlich sind. Wir freuen uns auf ihren Beitrag zum Weltwirtschaftsforum bei seinem Einsatz für die Verbesserung des Zustands der Welt." "Im Namen der gesamten YesHealth Group, einschließlich unseres Gründers und CEOs Winston Tsai, möchte ich ausdrücken, wie stolz wir darauf sind, durch das Weltwirtschaftsforum als ein Technologiepionier anerkannt zu werden", erklärte Jesper Hansen, Chief Commercial Officer der YesHealth Group. "Aktuell stehen vertikale Farmen überall derselben Herausforderung gegenüber - der Erfüllung ihrer Versprechen zu Nachhaltigkeit und Gewinn. Das ist keine Kleinigkeit und beide Versprechen müssen unbedingt erfüllt werden. Die YesHealth Group hat dies in Taiwan bereits erreicht und wir schließen uns mit der nächsten Generation von Agrarfachkräften in Asien, Europa, Nahost und Nordafrika sowie Nordamerika zusammen, um Gelponic Vertical Farms in ihren Regionen aufzubauen." Erstmals steht mehr als ein Drittel der als Technologiepionier ausgewählten Unternehmen unter der Leitung von Frauen, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Unternehmen kommen zudem aus Regionen aus der ganzen Welt, wodurch eine echte globale Gemeinschaft geschaffen wird. Die diesjährige Auswahl beinhaltet Start-up-Unternehmen aus 30 Ländern, unter denen Vietnam, Ruanda und die Tschechische Republik erstmals vertreten sind. Die Vielfältigkeit dieser Unternehmen erstreckt sich auch auf ihre Innovationen. Die diesjährigen Technologiepioniere gestalten die Zukunft, indem sie Technologien wie KI, IoT, Robotik, Blockchain, Biotechnologie und vieles mehr vorantreiben. Die vollständige Liste der Technologiepioniere finden Sie hier. Die Technologiepioniere wurden auf der Grundlage der Auswahlkriterien der Gemeinschaft ausgewählt, zu denen Innovation, Wirkungskraft und Führungsqualitäten sowie die Relevanz des Unternehmens bei den Plattformen des Weltwirtschaftsforums zählen. Alle Informationen zu den diesjährigen Technologiepionieren finden sich hier: http://wef.ch/techpioneers22 Weitere Informationen zu den ausgewählten Unternehmen der Vorjahre, Informationen zur Gemeinschaft und den Link für die Bewerbung finden sich hier. Über YesHealth Group: YesHealth Group ist ein Unternehmen mit einer Mission, das seit 2008 Pionierarbeit für saubere Technologie für nachhaltige und pestizidfreie vertikale Landwirtschaft leistet. ( www.yeshealthgroup.com). Über das Weltwirtschaftsforum: Das Weltwirtschaftsforum hat sich als internationale Organisation für Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor der Verbesserung des Zustands der Welt verschrieben. Auf dem Forum kommen die wichtigsten Führungspersönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und anderen gesellschaftlichen Bereichen zusammen, um globale, regionale und branchenweite Programme zu gestalten. ( www.weforum.org). Über die Technologiepioniere: Das Weltwirtschaftsforum vertritt die Auffassung, dass Innovation für das künftige Wohl der Gesellschaft und die Förderung des Wirtschaftswachstums wesentlich ist. Die im Jahr 2000 eingeführte Gemeinschaft der Technologiepioniere besteht aus jungen Unternehmen aus der ganzen Welt, die sich mit dem Entwurf, der Entwicklung und dem Einsatz neuer Technologien und Innovationen befassen und das Potenzial haben, einen bedeutenden Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft zu nehmen. Das Weltwirtschaftsforum bietet der Gemeinschaft der Technologiepioniere eine Plattform, um mit Führungspersönlichkeiten aus dem öffentlichen und privaten Sektor zusammenzukommen und neue Lösungen zur Bewältigung der aktuellen Krise und zum Aufbau einer künftigen Widerstandskraft beizutragen. Medienkontakt: Daniel Cunningham daniel.cunningham@ddg.com.tw (+886) 2-2311-7007