Tagesausblick für 11.05.: DAX kann Tageshoch nicht halten. Verbraucherpreise im Blickpunkt!

Heute bügelten die meisten Aktienbarometer die gestrigen Verluste zeitweise wieder aus. Unterstützung kam unter anderem von guten Wirtschaftsdaten. So sind die Konjunkturerwartungen von Börsen- und Finanzexperten, die sich im ZEW-Index widerspiegeln, überraschend gestiegen. Bis Handelsschluss bröckelten die Gewinne jedoch wieder. So blieben dem DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 heute Kursgewinne zwischen 0,95 und 1,2 Prozent. Die Unsicherheitsfaktoren bleiben unverändert. Hohe Inflation, steigende Renditen, Lieferprobleme und die Lage in der Ukraine. Morgen werden eine Reihe von Inflationsdaten veröffentlicht. Die Reaktionen an den Anleihemärkten könnten die Entwicklungen an den Aktienmärkten maßgeblich bestimmen.

Am Anleihemarkt war nach dem jüngsten Kurssturz heute eine Gegenbewegung zu beobachten. Wie nachhaltig sie sein wird, wird sich wohl schon morgen zeigen, wenn aus China, Europa und den USA neue Inflationsdaten veröffentlicht werden. Bei den Edelmetallen zeigte der Trend mehrheitlich weiter abwärts. Der Goldpreis sank unter die Marke von 1.850 US-Dollar und die Notierung für eine Feinunze Silber bestätigte heute den Ausbruch unter 22 US-Dollar. Am Ölmarkt geht hingegen die Seitwärtsentwicklung weiter. Die Gespräche über ein mögliches Ölembargo seitens der EU gegen Russland gehen weiter.

Unternehmen im Fokus

Der Life Science-Konzern Bayer meldete für das abgelaufene Geschäftsquartal einen deutlichen Gewinn- und Umsatzanstieg. Profitiert hat das Unternehmen vor allem von Preis- und Absatzsteigerungen im Agrargeschäft. Die Aktie legte daraufhin deutlich zu. Die Aktie des Autozulieferers Dürr bekam ebenfalls durch gute Quartalszahlen Unterstützung. Dennoch steckt das Papier noch in dem seit Anfang April 2022 gebildeten Seitwärtstrend fest. Siltronic gab Zahlen für das abgelaufene Quartal bekannt. Demnach legten Umsatz und Gewinn jeweils zweistellig zu. Die Aktie reagierte mit einem kräftigen Aufschlag. Gleichwohl hängt das Papier im Bereich des Tiefs von Dezember 2020 fest.

In den USA kamen die Aktien von Peloton und Plug Power in den ersten Handelsstunden kräftig unter Druck.

Zu den stärksten Themen- und Strategieindizes zählten heute der European Biotech Index sowie der Solactive German Mergers & Acquisitions Index.

Morgen werden unter anderem Aareal Bank, Alstom, Auto1 Group, Bilfinger, Brenntag, Continental, E.On, Evotec, HeidelbergCement, Home24, Jenoptik, K+S, LEG Immobilien, Rational, Siemens Energy, SMA Solar, ThyssenKrupp und Walt Disney Zahlen zum zurückliegenden Quartal vorlegen. Darüberhinaus laden Bilfinger, BMW, Commerzbank und Kion laden zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine China – Verbraucherpreise, April

China – Erzeugerpreise, April

Deutschland – Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex April, endgültig

Deutschland – DZ Bank Capital Markets Conference 2022 – Rede von Bundesbankpräsident Nagel, Titel: „Preparing for rising interest rates“

USA – Atlantas FED-Präsident Bostic nimmt an einem moderierten Gespräch „Monetary Policy and the Economy“ beim Abendessen der Finanzmarktkonferenz der Federal Reserve Bank of Atlanta teil

USA – Verbraucherpreise, April

USA – Atlantas FED-Präsident Bostic hält eine Rede zum Thema „An Update from the Atlanta Fed: Economic Outlook and Monetary Policy“ und nimmt an einem moderierten Gespräch vor dem World Affairs Council of Jacksonville teil

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 13.680/14.100/14.300/14.500 Punkte Unterstützungsmarken: 12.620/13.100/13.410 Punkte Der DAX® eröffnete heute mit einem Gap nach oben und baute die Gewinne im Tagesverlauf schrittweise aus. Zum Handelsschluss sank der Index jedoch auf 13.540 Punkte. Damit bleibt die Hürde bei 13.680 Punkten bestehen. Gelingt der Ausbruch über das Level besteht die Chance auf weitere Kaufsignale und eine Erholung bis 14.100 Punkte. In diesem Bereich stößt der Index allerdings an einen starken Widerstand. Auf der Unterseite findet der DAX® bei 13.380 Punkte eine Unterstützung. DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 06.02,2021 –10.05.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 11.05.2014– 10.05.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

