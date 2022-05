DGAP-News: Gamamobi: Beispiellose zweite Welle von NFT-Landverkäufen für das mobile Metaverse-Spiel MetaCity M heute angekündigt (deutsch)

Gamamobi: Beispiellose zweite Welle von NFT-Landverkäufen für das mobile Metaverse-Spiel MetaCity M heute angekündigt

^ DGAP-News: Gamamobi / Schlagwort(e): Sonstiges Gamamobi: Beispiellose zweite Welle von NFT-Landverkäufen für das mobile Metaverse-Spiel MetaCity M heute angekündigt 11.05.2022 / 16:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Beispiellose zweite Welle von NFT-Landverkäufen für das mobile Metaverse-Spiel MetaCity M heute angekündigt TAIPEH, TAIWAN - Media OutReach - 11. Mai 2022 - Das weltweit erste Open-World-Metaverse-Spiel MetaCity M von Gamamobi hat den Zeitplan und die Preisgestaltung für die zweite Welle seiner NFT-Verkäufe von virtuellen Grundstücken bekannt gegeben. Bildlink:

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=5ce9620d6b4df664608ae4436b0dc064

Bildtitel: Die zweite Verkaufswelle von NFT-Grundstücken bei MetaCity Mstartet am 10.5. um 12:00 Uhr (GMT +8) Die Ära des Metaverse steht bevor - Ankündigung der zweiten Freigabe von Land, Zertifikaten für Grundstücksinvestoren Die zweite Welle von NFT-Land-Vorverkäufen startet offiziell am 10. Mai um 12:00 Uhr (GMT +8). Insgesamt werden 60.000 Grundstücke des Planeten Titan weltweit zum Verkauf freigegeben. Das Land kann für 0,17 WETH oder 499 USD bei Zahlung per Kreditkarte erworben werden. Bildlink:

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=dafb24e58e440a1295a5576b82723d7f

Bildtitel: MetaCity M Käufer von Land-Blindboxen erhalten die Chance, sowohl virtuell als auch im wahren Leben ein erstklassiges Elektroauto ihr Eigentum zu nennen In "MetaCity M" ist jedes virtuelle Grundstück in 5 Teile aufgeteilt. Neben 12.000 virtuellen Grundstücken werden 60.000 Grundstücksinvestorenzertifikate-NFTs in Blindboxen als Investitionsmöglichkeiten für Spieler verkauft. Spieler können diese NFTs für 0,04 WETH oder bei Kreditkartenzahlung für 99 USD (ohne Gas Fees) erwerben. Mit einem Grundstücksinvestorenzertifikat-NFT können Spieler spielinterne ,Meta Coins' verdienen, indem sie in den Genuss eines Teils der auf virtuelle Grundstücke gezahlten Pacht kommen, und es kann außerdem frei auf sekundären Märkten übertragen werden. Das stärkste verfügbare NFT, "E-FLASH NFT", beinhaltet sowohl ein reales als auch ein Metaverse-Fahrzeug. In Verbindung mit der zweiten Verkaufswelle von 60.000 Land-Blindboxen gab Gamamobi 20 "E-FLASH NFT" als limitierte Auflage heraus. Alle Spieler, die an der zweiten Verkaufswelle von Land teilnehmen, indem sie eine Landbox erwerben, erhalten die Chance, das "E-FLASH NFT" zu gewinnen. Die Gewinner dürfen ein E-FLASH-Metaverse-E-Auto und einen realen Tesla Model 3 mit nach Hause nehmen. Kaufen Sie in der zweiten Welle Land, um auf die Whitelist der Spieler zu kommen, denen limitierte spieleinterne Model Props zustehen Im Anschluss an den Kauf von Land während der zweiten Vorverkaufswelle haben Spieler die Gelegenheit, Nachbar eines globalen Modells von MetaCity M zu werden. Das Beste daran ist, dass Sie durch den Kauf von Land in der zweiten Welle des Landvorverkaufs von MetaCity M die Chance bekommen, zwei limitierte auf das Modell bezogene Items in zwei Monaten zu erhalten! Das Kaufrecht für das in limitierter Auflage herausgegebene Item ,Global Model's Holographic Music Decoration' - und ein exklusives ,Indoor-Poster' werden den Spielern kostenlos per Airdrop zugeteilt. MetaCity MWebsite https://metacitym.com/ MetaCity MNFT-Landverkäufe https://www.metacitym.com/landevent MetaCity MDiscord https://discord.gg/JEFGR2FRt9 MetaCity MTwitter https://twitter.com/MetaCity_M MetaCity MFacebook https://www.facebook.com/mcm.gamamobi/ MetaCity MInstagram https://www.instagram.com/metacitym/