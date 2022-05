Never-Ending-Losses. Nachbörslich Disney, Rivian freundlich. Beyond Meat implodiert.

Der Abgabedruck an der Wall Street setzt sich ungebrochen fort, mit dem Nasdaq seit Jahresauftakt 30 Prozent im Minus. Der S&P 500 hat rund 18 Prozent verloren. Erstaunlich zu sehen, dass der VIX Volatility Index heute sogar gesunken ist. An der NYSE lag das Volumen von sinkenden zu steigenden Aktien bei lediglich 2:1 und war damit nicht deutlich negativ. Disney konnte nach Handelsende rund 3 Prozent, und Rivian rund 6 Prozent zulegen. Beyond Meat verliert hingegen 23 Prozent.



00:00 Intro

01:10 Disney Ergebnisse

02:55 Rivian Ergebnisse

03:45 Kaputte Wall Street

05:20 Details Rivian

06:20 Die Tech: Verlierer

06:55 Terra USD kollabiert

08:40 VIX sinkt, trotz Marktlage

09:48 UP/Down Volumen NYSE

11:20 Reaktion Verbraucherpreise

14:15 Morgan Stanley senkt BIP Ziele

14:40 S&P Ziel reduziert auf 3900





