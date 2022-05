RUSSLAND-SANKTIONEN-SCHOLZ:Scholz warnt vor Umgehung der Sanktionen gegen Russland

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat davor gewarnt, westliche Sanktionen gegen Russland zu umgehen.

"Es ist wichtig, dass niemand Sanktionen umgeht. Das ist etwas, was nicht akzeptiert werden kann", sagte Scholz am Mittwoch nach einem Treffen mit dem argentinischen Präsidenten Alberto Angel Fernandez in Berlin. Er zeigte Verständnis dafür, dass sich nicht alle Länder den Sanktionen der EU und der USA anschlössen. Es sei aber gut, dass Argentinien in internationalen Gremien den russischen Angriff auf die Ukraine klar verurteilt habe. Es müsse darum gehen, den Krieg zu beenden, der die ganze Welt in Mitleidenschaft ziehe.

Fernandez betonte, dass Argentinien mit seinen großen Schiefergas-Vorkommen auch Deutschland mit LNG-Gas beliefern wolle. Zugleich warnte er vor einer Debatte, Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine aus der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer weltweit auszuschließen. Die G20 sei eine ganz besondere Organisation. "Ich glaube, dass wir alle hören müssen, nicht nur die Nato, sondern die ganze Welt", fügte er hinzu. Auch Indonesien, dass derzeit den Vorsitz bei der G20 hat, lehnt einen Ausschluss Russlands ab.