SCHWEIZ-ROCHE:Weiterer Rückschlag für Roche mit neuer Lungenkrebstherapie

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat bei der Entwicklung einer neuartigen Lungenkrebstherapie einen weiteren Rückschlag zu verkraften.

Eine Kombination aus den beiden Krebs-Immuntherapien Tiragolumab und Tecentriq verfehlte in einer spätklinischen Studie der Phase III den Wirkungsnachweis bei einem der beiden primären Behandlungsziele, dem progressionsfreien Überleben von Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Beim zweiten Ziel - der Überlebensdauer insgesamt - war das Ergebnis noch nicht erkennbar. Roche will die Tests bis zur nächsten geplanten Analyse fortsetzen.

Sicherheitsbedenken gab es Roche zufolge nicht und die Therapie wurde gut vertragen. Bei Tiragolumab handelt es sich um einen neuartigen Ansatz in der Krebs-Immuntherapie. Das Medikament hatte jüngst bereits in einer Studie bei kleinzelligem Lungenkrebs nicht die erhoffte Wirkung gezeigt. Tecentriq gehört zur ersten Generation von Krebs-Immuntherapien und wird gegen verschiedene Karzinome eingesetzt.