NATO-SCHWEDEN-FINNLAND:EXKLUSIV - Insider - Finnlands und Schwedens Nato-Beitritt beschlossene Sache

Brüssel (Reuters) - An dem Beitritt von Finnland und Schweden zur Nato bestehen laut Insidern keine Zweifel mehr.

"Sie werden einen Antrag stellen und ihnen wird die Aufnahme gewährt werden", sagte ein hochrangiger Diplomat unter der Bedingung der Anonymität der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. "Wenn nicht jetzt, wann dann?", sagte ein zweiter Diplomat unter Verweis auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine. Die Nato werde die Beitrittsgesuche zügig durchwinken.

Die Anträge der beiden skandinavischen Länder werden mit Sicherheit genehmigt, entweder auf oder vor dem geplanten Nato-Gipfel in Madrid Ende Juni, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen Reuters. "Wir werden nicht auf den Madrider Gipfel warten, wenn es früher möglich ist", erklärte ein Nato-Vertreter. Während des einjährigen Ratifizierungsprozesses würden die Verbündeten eine verstärkte Truppenpräsenz in der Region bereitstellen, mehr Militärübungen und Seepatrouillen in der Ostsee abhalten und möglicherweise US-amerikanische und britische Streitkräfte nach Finnland und Schweden entsenden, hieß es weiter. Finnland werde den Insidern zufolge am Donnerstag seine Aufnahme in das transatlantische Verteidigungsbündnis beantragen, Schweden werde am Sonntag seinen jahrzehntelangen Widerstand gegen eine Mitgliedschaft aufgeben.

Ein Beitritt der beiden Staaten zum Bündnis wäre strategisch von großer Bedeutung. Finnland hat eine rund 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland und würde als Nato-Mitglied das Kräfteverhältnis in der Region massiv verändern. Russland hat deshalb bereits "ernsthafte Konsequenzen" für den Fall angekündigt.