UKRAINE-DEUTSCHLAND-GAS:Kuleba macht Russland für Probleme bei Gaslieferung verantwortlich

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat Russland für die Lieferkürzungen von Gas nach Westeuropa verantwortlich gemacht.

"Nicht wir haben die Lieferungen eingeschränkt, sondern Russland hat wichtige Infrastrukturobjekte der Gasleitungen in Besitz genommen", sagte Kuleba am Donnerstag in der ARD. "Jetzt sind wir nicht in der Lage, diesen Transfer vollkommen zu kontrollieren." Kuleba fügte hinzu, dass die Ukraine als Transitland jahrelang ein zuverlässiger Lieferant für russisches Gas war. "Wir sind zuverlässig", betonte er.

Der russische Gazprom-Konzern hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass man zwar weiterhin Gas über die Ukraine in Richtung Westen liefere, allerdings weniger als zuletzt. Der ukrainische Netzbetreiber GTSOU hatte zuvor angekündigt, er könne eine Verdichterstation wegen des Krieges in der Region Luhansk in der Ostukraine nicht mehr betreiben. Daher werde der Gasfluss über diese Route eingestellt.