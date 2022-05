Boeing: Gelingt hier ein Turnerbund?

Um das Ausmaß der letzten Kurskapriolen besser zu erfassen, richtet sich der heutige Blick auf den langfristigen Kursverlauf seit 2010 im Monatschart. Ersichtlich wird hieraus eine stetige Aufwärtsbewegung bis März 2019 auf ein Rekordhoch von 464,01 US-Dollar. Coronabedingt ging es dann zeitweise auf 89,00 US-Dollar abwärts, worauf ein Anstieg an 278,57 US-Dollar folgte. Nachhaltig über den 50-Monats-Durchschnitt zuzulegen misslang. Die hausgemachten Probleme zwangen die Aktie nun wieder zurück in den markanten Unterstützungsbereich aus 2014/2015 um 125,00 US-Dollar abwärts. An dieser Stelle könnte unter hoher Volatilität ein Boden ausgebildet werden, dies würde eine potenzielle Aufwärtsbewegung für die nächsten Monate ermöglichen.

Höheres Tief muss gelingen

Unter der Annahme einer technischen Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste muss zunächst mit einer volatilen Bodenbildungsphase gerechnet werden, tiefer als 89,00 US-Dollar sollte es nach Möglichkeit aber nicht gehen. Dies würde nämlich eine zweite und äußerst starke Korrekturwelle nach sich ziehen. Gelingt dagegen ein Turnaround zur Oberseite, wäre ein breiter Aufwärtstrend möglich, kurz- bis mittelfristig orientierte Anleger kämen dann auf ihre Kosten. Zugewinne an 160,00 und darüber in den Bereich von 172,55 US-Dollar wären technisch möglich. Diese Besprechung soll zunächst die übergeordnete Lage wiedergeben, greifbare Handelsimpulse sind dagegen im Tagesstart zu suchen.