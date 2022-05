E.ON - Ex-Dividende-Tag perfekt für Erholungsstart

E.ON SE - WKN: ENAG99 - ISIN: DE000ENAG999 - Kurs: 9,646 € (XETRA)

Dem Longszenario aus der letzten GodmodePLUS-Analyse ist die Käuferseite mit der Rückeroberung der Unterstützung bei 9,71 EUR gefolgt und hat bislang sogar den Einbruch auf die Supportmarke bei 9,25 EUR verhindern können. Und auch trotz des heutigen 0,49 EUR umfassenden Dividendengaps (im Chart blau markiert) zeigen sich die Anleger in Kauflaune und haben bereits wieder die 9,71-EUR-Marke im Visier. Darüber wäre ein Kaufsignal aktiv - mit einberechneter Dividende würde dies auch einem Ausbruch über 10,22 EUR entsprechen. In der Folge könnte die E.on-Aktie also bis 10,22 und 10,28 EUR klettern. Über dieser Widerstandszone wäre dann bereits eine kleine Rally bis 10,81 EUR denkbar.

Sollte die Chance auf einen Ausbruch über 9,71 EUR von den Bullen nicht zeitnah ergriffen werden, käme es unterhalb von 9,25 EUR zu einem Abverkauf auf 8,82 und 8.50 EUR.

Wer sich für die fundamentale Lage bei E.on und einen kompakten Branchenvergleich interessiert, dem möchte ich den Artikel "E.on - Die Aktie ist energiegeladen!" meines Kollegen Johann Werther empfehlen.

