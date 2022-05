onvista Mahlzeit: Dax, Telekom und Verbio im Aufwind - Musk lässt Twitter abstürzen und Bank of America benennt 10 Aktien mit denen Anleger ruhig schlafen können

Kurz vor dem Wochenende atmet der Dax ein wenig auf. Die heutigen Kursgewinne machen zumindest wieder etwas Mut. Nach ein paar verlustreichen Wochen gelingt dem deutschen Leitindex nicht nur ein positiver Wochenasklang, er kann auch die gesamte Woche im grünen Bereich beenden. Es ist zwar noch zu früh von einer Trendwende zu sprechen, aber zumindest schein die Anleger, die raus wollten, erst einmal den Markt verlassen zu haben. Trotzdem können weitere schlechte Nachrichten jederzeit die Stimmung wieder kippen lassen.

Die Nachricht des Tages ist, dass Elon Musk die Twitter-Übernahme vorübergehend auf Eis legt. Es geht um die Fake-Accounts beim Nachrichtendienst. Bevor er grünes Licht gibt, möchte er geklärt haben, wie hoch diese Zahl ist. Der Twitter Aktie bekommt das nicht, der Tesla Aktie hingegen schon.

An der Wall Street kennt die Aktie von Affirm heute wohl keinen Halt. Nachdem sie bereits Donnerstag im regulären Handel über 20 Prozent zugelegt hat, geht es vorbörslich nach den Zahlen auch ordentlich zur Sache. Hier liegt das Plus bei rund 30 Prozent. Aber auch Robinhood dürfte mit einer starken Gegenbewegung auf sich aufmerksam machen.

Die Bank of Amerika hat 10 Aktien ausgewählt, welche die Anleger ruhiger schlafen lassen. In den volatilen Zeiten an der Börse sind die Aktien vielleicht kein schlechter Vorschlag. Wir werfen heute einen Blick auf die 10 Titel.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Themen der heutigen Sendung: Dax, Twitter, Tesla, United Health, Rivian, EVGO, Affirm, Robinhood, Chicken soup for the soul, Telekom, Tops&Flops, Dividenden ETF´s, Vitesco, SMA Solar, Ceconomy, Aumann, Verbio, Zuschauerfragen

