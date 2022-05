Die Börse mag keine Sportwetten, aber bei Betsson läuft es operativ

Betsson (WKN: A2P60Z) ist nach wie vor eine meiner absoluten Lieblingsaktien. Das Unternehmen verfügt über eine stabile Bilanz ohne Nettoverschuldung. Außerdem steigt die Zahl der aktiven Kunden kontinuierlich an. Im letzten Quartal wuchs sie sehr dynamisch um 33 % und erreichte mit 1,3 Millionen ein neues Allzeithoch.

Verantwortlich dafür war vor allem das Sportwettengeschäft. Der Umsatz in diesem Geschäftsbereich stieg im Vergleich zum Vorjahr um 45 %. Die Casino-Einnahmen gingen dagegen um 5 % zurück. Der Grund dafür ist vor allem das Geschäft in den Niederlanden. Betsson nimmt seit Ende September 2021 keine niederländischen Kunden mehr an, um rechtzeitig eine Glücksspiellizenz des Landes zu erhalten.

Internationale Aufstellung von Betsson als Erfolgsfaktor

Der ausgewiesene Umsatz für das erste Quartal belief sich auf 170,2 Mio. Euro, was einem Anstieg von 8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Organisch konnte Betsson ein Wachstum von 14 % verzeichnen. Bereinigt um Währungseffekte und Akquisitionen verzeichnete Betsson den höchsten organischen Umsatz in einem einzelnen Quartal in der Geschichte des Unternehmens.

Das Unternehmen profitiert davon, dass die geografische Diversifizierung ein zentraler Strategiebestandteil ist. Wie andere Unternehmen in der Branche, hatte Betsson in den vergangenen Quartalen mit regulatorischem Gegenwind zu kämpfen. Trotzdem konnte Betsson auf Konzernebene ein Umsatzwachstum erzielen. Der Schwerpunkt lag daher auch im ersten Quartal auf der Region Lateinamerika, während die Investitionen in einigen der teureren europäischen Märkte, in denen Betsson vorläufig geringere zukünftige Erträge erwartet, etwas reduziert wurden.

Zudem hat Betsson Ende März sein Sportwettenangebot in Colorado in Zusammenarbeit mit dem Dostal Alley Casino eingeführt. Der Start von Betsafe dient als Gelegenheit, das für den US-Markt angepasste Sportwettenangebot bei neuen und bestehenden Betreibern auf dem Markt einzuführen. Das Produkt dient als Schlüssel für Angebote im B2B-Bereich. So können sich potenzielle Kunden einen Eindruck von dem Angebot verschaffen und es ausprobieren.