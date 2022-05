DAX® - Das große Bild

Das Wochenende möchten wir nutzen, um einen längerfristigen Blick auf den Wochenchart des DAX® zu werfen. In der abgelaufenen Woche musste das Aktienbarometer zwar ein neues Verlaufstief (13.381 Punkte) hinnehmen, doch auf dieser Basis kam es im Wochenverlauf zu einem bemerkenswerten „reversal“. Unter dem Strich hat also die alte Ausbruchszone zwischen 13.800/13.500 Punkten erneut ihren unterstützenden Charakter unter Beweis gestellt. Mit der 200-Wochen-Linie (akt. bei 13.175 Punkten) und der Aufwärtstrendlinie seit März 2020 (akt. bei 12.942 Punkten) stehen weitere markante Haltemarken zur Verfügung. Erstere harmoniert zudem sehr gut mit einer Kurslücke auf Tagesbasis (13.200 zu 13.107 Punkten). Solange die angeführten Rückzugsbereiche Bestand haben, können Anlegerinnen und Anleger auf die Ausprägung eines möglichen Doppelbodens hoffen (siehe Chart). An Konturen gewinnt dieses Szenario, wenn dem DAX® der Sprung über den kurzfristigen Korrekturtrend seit Anfang April (akt. bei 14.173 Punkten) gelingen sollte. Im Erfolgsfall könnte die Kursentwicklung der letzten Wochen sogar als Konsolidierungsflagge interpretiert werden.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

