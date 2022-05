DGAP-News: Capcora begleitet GOLDBECK Solar bei der Sicherung der Finanzierung für das größte Solarprojekt in Polen (deutsch)

Capcora begleitet GOLDBECK Solar bei der Sicherung der Finanzierung für das größte Solarprojekt in Polen

Die deutsche GOLDBECK Solar Gruppe ("GOLDBECK Solar") und der polnische Stromlieferant Respect Energy SA ("Respect Energy") sicherten sich die Projektfinanzierung in Höhe von bis zu PLN 635 Mio. (EUR 136 Mio.) für Polens größtes Photovoltaikprojekt mit einer Leistung von bis zu 286 MWp in Zwartowo im Norden des Landes. Das Finanzierungspaket wurde von einem Bankenclub bestehend aus der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), der PKO Bank Polski und der Bank Pekao bereitgestellt. Capcora, ein deutsches Beratungsunternehmen, fungierte als exklusiver Financial Advisor. Zwartowo ist der größte Solarpark Polens und hat das erklärte Ziel, zahlreiche polnische Haushalte mit grünem Strom zu versorgen und damit die historische Abhängigkeit Polens von fossilen Brennstoffen zu verringern. Der erste Spatenstich für Zwartowo erfolgte Anfang 2021. Phase I des Solarparks, der sich ca. 65 km nordwestlich von Gdansk befindet, steht nun kurz vor der Fertigstellung - der erste Bauabschnitt soll im Juni 2022 ans Netz gehen. "Trotz aller Widrigkeiten schreitet der Bau planmäßig voran. Angesichts der anhaltenden Unterbrechung der Lieferketten, der Covid-Pandemie und des Krieges in der Ukraine ist das eine beachtliche Leistung", so Joachim Goldbeck, Geschäftsführer von GOLDBECK Solar. Mit Gesamtkosten von fast EUR 200 Mio. und einer geplanten Endleistung von 286 MWp ist Zwartowo ein Projekt der Superlative. Als größter Solarpark Polens und einer der größten in Europa soll er rund 153.000 Haushalte mit Solarstrom versorgen. Für Polen leistet das Projekt damit einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der eigenen Klimaschutzziele. Die federführende Gesellschaft für Zwartowo ist GOLDBECK Solar. Das deutsche EPC-Unternehmen aus Hirschberg hat nun die Finanzierungsrunde für den Solarpark abgeschlossen. "Für den polnischen Markt ist die Finanzierung ein enorm wichtiger Meilenstein, da es sich um die größte Finanzierung eines einzelnen Photovoltaikprojekts im Land handelt", erklärt Olga Kovalchuk, Leiterin der Projektfinanzierung. Die Finanzierungspartner sind die EBRD als multilateraler Kreditgeber und die beiden größten polnischen Banken, PKO BP und Bank Pekao. Olga Kovalchuk sagt: "Das Projekt wurde vom Bankenmarkt sehr gut aufgenommen und ein wettbewerbsorientiertes Ausschreibungsverfahren ermöglichte es uns, marktführende Finanzierungsbedingungen zu erzielen, einschließlich einer Laufzeit von 18 Jahren." Das Beratungshaus Capcora fungierte als Financial Advisor und war für den Auswahlprozess der Banken und die Koordinierung des Finanzierungsprozesses verantwortlich. "Wir sind stolz darauf, GOLDBECK Solar bei diesem Vorzeigeprojekt unterstützt zu haben. Dieses Projekt setzt neue Maßstäbe auf dem polnischen Finanzierungsmarkt. Die schiere Größe des Einzelprojekts in Kombination mit einer Finanzierung, die auf einen intelligenten Mix aus CfD, PPA und Marktstromeinnahmen ausgerichtet ist, macht dieses Projekt einzigartig", erklärt Alexander Enrique Kuhn, Managing Partner bei Capcora. Auf rechtlicher Seite wurde GOLDBECK Solar von Norton Rose Fulbright beraten, während der Darlehensgeber-Club mit Dentons sowohl bei der Dokumentation als auch bei der rechtlichen Due Diligence zusammenarbeitete. Natural Power fungierte als technischer Berater des Darlehensgebers, Capcora als Financial Advisor. Über GOLDBECK Solar GOLDBECK Solar ist ein dynamisch wachsendes internationales Unternehmen. Seit 2001 gehört es zu den Pionieren der Photovoltaik-Industrie in Deutschland. Das Familienunternehmen, das von Joachim Goldbeck geführt wird, ist seit seiner Gründung stetig gewachsen. Dank einer umfassenden Strategie ist es in der Lage, seinen Kunden alle Glieder der Wertschöpfungskette für die optimale Realisierung von Photovoltaikanlagen anzubieten. Von der Projektentwicklung über den Bau, den Betrieb und die Wartung bis hin zur selektiven Finanzierung von Großprojekten. www.goldbecksolar.com Über Capcora Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierung von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien (Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternative Finanzierungsquellen. Zudem begleitet Capcora als Transaktionsmanager Erwerbs- oder Verkaufsprozesse (Buy- und Sell-Side-Advisory). www.capcora.com