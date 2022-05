Gold: Kurs rutscht unter 1800 Dollar je Feinunze - 200-Tage-Trend eingebüßt

Gold steht an den internationalen Finanzmärkten weiter unter Druck. Am Montag fiel der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) auf 1798 US-Dollar. Am Freitag wurde die runde Marke von 1800 Dollar bereits einmal unterschritten. In Dollar notiert der Goldpreis derzeit in der Nähe seines tiefsten Stands seit gut drei Monaten. In Euro gerechnet kostete eine Feinunze Gold am Montag 1737 Euro und damit in etwa so viel wie am Freitag.

Seit Mitte April geht es mit dem Goldpreis in der Tendenz nach unten. Fachleute nennen vor allem den steigenden Dollarkurs als Belastung. Der Dollar erhält derzeit viel Rückenwind durch die straffere Geldpolitik der US-Notenbank Fed, die sich mit deutlichen Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation stemmt. Da Gold überwiegend in der US-Währung gehandelt wird, verteuert ein steigender Dollarkurs den Goldkauf für Anleger aus anderen Währungsräumen und lastet auf deren Nachfrage.

Quelle: tradingview

Der Gold-Kurs hat in den letzten Tagen zudem mit einem Verlust seines 200-Tage-Trends als Unterstützung charttechnische Schwäche signalisiert.