Ist Apple eine gute Dividendenaktie?

Vielleicht hast du dich auch schon einmal gefragt, ob Apple (WKN: 865985) eine gute Dividendenaktie ist. Aber mal im Ernst: Warren Buffett setzt quasi Haus und Hof bei Berkshire Hathaway auf ausgerechnet diese Aktie. Für den Starinvestor ist es ein beinahe perfektes Geschäftsmodell mit hohen Margen und einer starken Marke als Wettbewerbsvorteil.

Somit können wir sagen: Unternehmensorientiert ist Apple durchaus eine gute Dividendenaktie. Qualität hat ihren Preis. Genau das ist eine unserer heutigen Baustellen. Aber blicken wir auf die allgemeine Frage beziehungsweise die relevanten Faktoren, die uns eine Antwort geben können.

Apple: Eine gute Dividendenaktie?

Die Dividendenaktie Apple besitzt jedenfalls so ihre Momente. Zum Beispiel, dass das Management in diesem Jahr auf zehn Dividendenerhöhungen in Folge kommt. Während des Corona-Crashs hat es daher keine Kürzung gegeben. Zumindest bereinigt um den Split, der faktisch ja keine solche darstellt.

Auch das Dividendenwachstum selbst ist zumindest nicht verkehrt. In diesem Jahr hat es erneut einen Cent mehr pro Aktie und Quartal gegeben, wobei die Quartalsdividende bei 0,23 US-Dollar liegt. Das entspricht einem Wachstum von 4,5 % im Vergleich zu vorher. Aber historisch sind die Zuwächse teilweise bedeutend stärker gewesen. Zwischen 2019 und 2020 kletterte die Ausschüttungssumme je Aktie zum Beispiel von 0,77 auf 0,82 US-Dollar, was einem Zuwachs von 6,5 % entsprach. Von 2017 auf 2018 sprang die Dividende von 0,63 US-Dollar je Quartal auf 0,73 US-Dollar. Das wiederum war ein Wachstum von 15,9 % im Vergleich zu vorher. Um es sehr klar zu formulieren: Apple wäre eine attraktivere Dividendenaktie, wenn wir zu solchen Zuwachsraten zurückfänden.

Allerdings ist das Ausschüttungsverhältnis sehr niedrig. Bei einem 2021er-Gewinn je Aktie von 5,67 US-Dollar liegt der Wert bei gerade einmal 16,2 %. Trotzdem ist die Dividendenrendite bei einem Aktienkurs von 147,11 US-Dollar mit einem Wert von 0,62 % vergleichsweise gering. Das ist ein Manko, was Apple als Dividendenaktie angeht. Warren Buffett hat die Aktie zum Beispiel bedeutend preiswerter gekauft.

Viel Luft nach oben?

Apple kann daher grundsätzlich eine gute Dividendenaktie sein. Das Dividendenwachstum in der Vergangenheit ist stark gewesen. Schafft es der Kultkonzern aus Cupertino dahin zurück und ist die Bewertung preiswerter, so wäre die Aktie grundsätzlich interessant.

Erwähnenswert ist jedoch, dass das Management von Apple einen anderen Schritt favorisiert. In diesem Jahr fließen erneut 90 Mrd. US-Dollar in den Rückkauf eigener Aktien. Bei einer Marktkapitalisierung in Höhe von 2,38 Billionen US-Dollar entspräche das einem Anteil von 3,78 % aller ausstehenden Aktien. Daher bin ich geneigt zu sagen: Die Aktie ist keine gute Dividendenaktie, sondern eine, die vielleicht okay ist. Aber wenn es um Kapitalrückführungen geht, dann eine, die ziemlich gut eigene Aktien kauft und einzieht. Übrigens: Das schätzt auch Warren Buffett.

Der Artikel Ist Apple eine gute Dividendenaktie? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Berkshire Hathaway.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Apple und Berkshire Hathaway (B-Aktien) und empfiehlt die folgenden Optionen: Short March 2023 $130 Call auf Apple, Long March 2023 $120 Call auf Apple, Short January 2023 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short January 2023 $265 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Long January 2023 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

