Passives Einkommen: Top-Dividende und günstiges KGV machen diese europäischen Dividenden Champions attraktiv!

Ist die Fresenius und Novartis Aktie perfekt für ein passives Einkommen? Ein günstiges Kurs-Gewinn-Verhältnis in Kombination mit einer hohen Dividendenrendite könnte auf eine attraktive Bewertung hindeuten. Besonders trifft dies zu, wenn auch das langfristige Wachstum hoch ist und genügend Potenzial für weiteres Wachstum besteht.

Wird die Dividende eines solchen Unternehmens zudem regelmäßig gezahlt und auch erhöht, so könnte es sich möglicherweise um eine perfekte Aktie für ein passives Einkommen handeln.

Zwei Aktien, auf die zumindest der erste und letzte Sachverhalt zutreffen, sind Fresenius (WKN: 578560) und Novartis (WKN: 904278). Bei beiden Aktien handelt es sich um sogenannte Dividenden Champions aus Europa mit soliden Einstiegsrenditen.

Solche Aktien haben in den vergangenen 25 Jahren immer die Dividende erhöht und sie verfügen aktuell über attraktive Dividendenrenditen.

Fresenius Aktie

Der deutsche diversifizierte Gesundheitskonzern Fresenius besitzt schon seit Längerem ein einstelliges erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis. Die Dividendenrendite beläuft sich auf 2,7 % (Stand: 15.5.22, Reuters).

Dabei gehört der in Bad Homburg vor der Höhe ansässige Konzern zu den wenigen deutschen Dividenden Aristokraten. Seit nunmehr 29 Jahren steigt bei Fresenius die Dividende ohne Unterbrechungen. Gemäß Dividendenpolitik soll diese im Einklang mit dem Ergebnis je Aktie (vor Sondereinflüssen) steigen. Eine Bandbreite von 20 bis 25 % gilt als Maßstab für die Ausschüttungsquote.

Zuletzt gab es – trotz solider Finanzkennzahlen im Geschäftsjahr 2021 – einiges an Gegenwind. So hat Fresenius bei seiner Tochter Fresenius Medical Care eine Übersterblichkeit der Patienten in Zusammenhang mit COVID-19 zu beklagen.

Auch wenn Fresenius das erste Quartal 2022 mit einem Umsatzzuwachs von 5 % sowie einem Anstieg des Konzernergebnisses von 3 % den Wachstumspfad weiter im Blick behält, die Ukrainekrise, Lieferkettenengpässe sowie insgesamt Kostensteigerungen könnten weitere Herausforderungen bedeuten.

Passives Einkommen mit der Novartis Aktie?

Um einem soliden Dividenden Champion aus Europa mit solider Einstiegsrendite handelt es sich auch bei dem Schweizer Pharmakonzern Novartis.

Dort beläuft sich die Dividendenrendite auf 3,6 % bei einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,9 (Stand: 15.5.22, Reuters).

Die Schweizer befinden sich in einem seit Jahren andauernden Konzernumbau, der darauf abzielt, das margenstarke Kerngeschäft mit patentgeschützten Medikamenten (Innovative Medicines) durch innovative Therapieansätze und Übernahmen zu ergänzen. Unterstützen sollen Effizienzprogramme.

Mit einem währungsbereinigten Umsatzanstieg im ersten Quartal 2022 von 5 % lassen die großen Erfolge bisher auf sich warten, was ein Grund für die niedrige Bewertung sein könnte.

Ob eine mögliche Trennung des margenschwächeren Generika-Geschäftsbereiches – welches unter dem Namen Sanders geführt wird – die Trendwende bringt, bleibt abzuwarten.

Positiv ist jedoch anzumerken, dass die Umsätze von Sandoz im ersten Quartal 2022 mit 8 % doppelt so stark zulegen konnten im Vergleich zum Bereich Innovative Medicines.

Wie auch immer es operativ weitergehen wird, die Novartis Aktie könnte eine solide Dividendenaktie für ein passives Einkommen sein. Seit 1996 erhöht das Unternehmen ohne Unterbrechungen die Dividende. Zuletzt belief sich das Dividendenwachstum auf 3,3 %.

