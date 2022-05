Shop Apotheke Europe - Für die Beobachtungsliste!

Oder sogar mehr als das? Nach einer längeren Dürreperiode seit Beginn des vergangenen Jahres deuten die markanten Lunten der letzten Monatskerzen einen möglichen Stimmungswandel an. In die gleiche Kerbe schlägt derzeit der Wochenchart: Die jüngsten beiden Tiefs bei 65,40/65,28 EUR, welche zudem das alte Rekordhoch von 2017 bei 64,81 EUR bestätigen, bieten derzeit die Option auf Ausprägung eines klassischen Doppelbodens (siehe Chart). Um die untere Umkehr zu vervollständigen, ist ein nachhaltiger Spurt über die Nackenzone der Trendwendeformation bei rund 95 EUR notwendig. Aus der Höhe des Doppelbodens ergibt sich im Erfolgsfall ein rechnerisches Anschlusspotential von rund 24 EUR, sodass dann dreistellige Kursnotierungen wieder realistisch werden. Auf den diskutierten Befreiungsschlag lässt der trendfolgende MACD hoffen, der auf historisch niedrigem Niveau gerade ein neues Einstiegssignal geliefert hat. Im Ausbruchsfall bietet sich das Hoch vom März bei 88,15 EUR als engmaschige Absicherung auf der Unterseite an. Ein Stop-Loss auf dieser Basis sichert dann gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

Shop Apotheke Europe (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Shop Apotheke Europe

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

