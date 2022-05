Tarifverhandlungen für soziale Berufe gehen in entscheidende Runde

POTSDAM (dpa-AFX) - Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in den kommunalen Sozial- und Erziehungsberufen treten ab Montag (11.00 Uhr) in die entscheidende Phase ein. Nach zwei erfolglosen Verhandlungsterminen treffen die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb in Potsdam zum dritten und voraussichtlich letzten Mal mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände VKA in Potsdam zusammen. Bis einschließlich Mittwoch wollen beide Seiten beraten.

Ziel der Gewerkschaften ist es, im Tarifkonflikt um bessere Arbeits- und Lohnbedingungen für rund 330 000 Kita-Erziehungskräfte und andere Beschäftigte in sozialen Berufen eine Einigung zu erzielen. Die letzte Verhandlungsrunde war am 22. März ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Seitdem kam es in weiten Teilen Deutschlands immer wieder zu Warnstreiks. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi legten allein in dieser Woche rund 45 000 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst aus Protest die Arbeit nieder./faa/DP/he